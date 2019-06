Trump se potřetí sešel s Kimem, dohodli se na obnově rozhovorů

Pchanmundžom - Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un se dnes dohodli na obnovení rozhovorů o severokorejském jaderném programu. Oznámil to Šéf Bílého domu po téměř hodinové narychlo zorganizované schůzce obou vůdců v těžce opevněné demilitarizované zóně mezi Jižní a Severní Koreou. Na úvod jejich třetího setkání Trump společně s Kimem v hraniční vesnici Pchanmundžom překročil demarkační linii a jako první prezident USA krátce vstoupil na území KLDR.

Oba vůdci se po uvítání, krátké procházce na severokorejské území a setkání s novináři odebrali k 50minutovému jednání v Domě svobody na jihokorejské straně hranice. Trump po schůzce oznámil, že se shodli na restartu rozhovorů, a to během několika týdnů. Obnovená jednání s KLDR povede zvláštní zmocněnec Steve Biegun, oznámil Trump.

"Skutečnost, že se nyní budeme moci kdykoli setkat, je myslím tím signálem, který vzejde z dnešní schůzky," konstatoval Trump po dnešním jednání s Kim Čong-unem.

"Rychlost není cílem, chceme zjistit, jestli dokážeme dospět k opravdu komplexní a dobré dohodě," řekl Trump a dnešní den označil za "velmi legendární" a historický. Za historickou předtím dnešní schůzku označil i Kim.

"Mnohého jsme už dosáhli," řekl Trump k americko-severokorejským vztahům. "Když jsem se ujímal úřadu, byl to šílený nepořádek, děly se špatné věci, poznamenal. Posledního dva a půl roku panuje mír, aniž by bylo něco podepsáno, jen na základě vztahů", zdůraznil Trump.

Šéf Bílého domu Kima k dnešnímu setkání vybídl během návštěvy Jižní Koreje. Schůzka byla zorganizována narychlo až v sobotu poté, co Trump navrhl Kimovi prostřednictvím twitteru, že by ho dnes rád osobně pozdravil. Její konání potvrdil až dnes jihokorejský prezident Mun Če-in.

Oba vůdci si dnes nejdřív na demarkační linii potřásli rukou a poté vykročili směrem na severokorejské území. Poté se vrátili na jižní stranu, kde se sešli s jihokorejským prezidentem.

"Toto je historický moment," poznamenal Kim Čong-un ke krátkému Trumpovu pobytu na severokorejské půdě. "Rád vás zase vidím. Nečekal jsem, že se s vámi setkám na tomto místě," uvítal šéfa Bílého domu.

"Překročení linie mi bylo velkou ctí," řekl Trump a dodal, že mezi ním a Kimem panuje "velké přátelství". "Je to velký den pro svět," poznamenal na mezikorejské hranici.

Kim Čong-un uvedl, že byl "velmi překvapen" Trumpovou nabídkou ke schůzce. Podle něj bude mít setkání s Trumpem pozitivní vliv na další vývoj a označil vztah s americkým prezidentem za "skvělý". "Zanecháme minulost za sebou a vkročíme do budoucnosti," zdůraznil Kim a ocenil Trumpa za dnešní "odvážný a odhodlaný krok". Zdůraznil, že dobré vztahy mezi oběma vůdci mohou překonat těžkosti.

Trump rovněž s Kimem mluvil o pozvání do Washingtonu. "Pozvu ho hned teď do Bílého domu," řekl novinářům krátce poté, co se stal prvním prezidentem USA, jenž vstoupil na severokorejskou půdu. Podle amerických médií rovněž Kim pozval Trumpa do Pchjongjangu.

Po schůzce Trump řekl novinářům, že pozval Kim Čong-una na návštěvu USA, až k tomu bude "vhodná doba".

Po jednání v Domě svobody na jihokorejské straně hranice šéf Bílého domu doprovodil Kima na hranici, rozloučil se s ním a vrátil se do objektu, kde ještě jednou pohovořil s novináři, aby je informoval o výsledcích schůzky.

Trump a Kim Čong-un se dnes setkali poprvé od jejich únorové schůzky v Hanoji, která byla předčasně ukončena.

Spojené státy požadují, aby se Severní Korea nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang by zase rád viděl postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.