Trump se podle bývalého prokurátora dopustil řady vážných zločinů

New York - Americký exprezident Donald Trump se dopustil řady zločinů a americká spravedlnost selhala, jelikož jej za ně nepohnala k odpovědnosti, uvedl bývalý vysoce postavený newyorský prokurátor Mark Pomerantz, který vyšetřoval Trumpovo podnikání. Na svůj úřad však minulý měsíc rezignoval kvůli nesouhlasu s postupem svého nadřízeného, který náhle přestal usilovat o Trumpovo stíhání. K obsahu Pomerantzova rezignačního dopisu se dostal list The New York Times (NYT).

"V týmu, který vyšetřoval pana Trumpa, nepanují žádné pochyby ohledně toho, zda spáchal zločiny - spáchal," uvedl Pomerantz ve svém rezignačním dopisu z konce února, kdy z funkce odstoupil společně s dalším zkušeným vyšetřovatelem Careym Dunnem kvůli neshodám s novým manhattanským prokurátorem Alvinem Braggem.

Ten po letošním nástupu do funkce převzal velení nad několikaletým vyšetřováním Trumpa a jeho firmy Trump Organization. Vyšetřovatelé Pomerantz a Dunne chtěli zahájit trestní stíhání exprezidenta kvůli podezření z účelové manipulace s finančními záznamy firmy, což je ve státu New York trestný čin. Pokud by tak manhattanská prokuratura učinila, jednalo by se o její dosud největší kauzu a Trump by byl prvním americkým prezidentem, který by čelil obviněním z trestného činu.

Mezi Braggem a jeho vyšetřovateli nicméně podle médií panovaly neshody ohledně toho, zda by prokurátoři dokázali přesvědčivě prokázat, že Trump falšoval finanční dokumenty záměrně, což by bylo pro úspěch kauzy zásadní. Bragg o tom měl na rozdíl od Pomerantze a Dunna pochyby, a rozhodl se proto neusilovat o Trumpovo stíhání, což dva zkušené vyšetřovatele přimělo k odstoupení.

Pomerantz ve svém rezignačním dopise uvádí, že je podle něj Braggovo rozhodnutí "v rozporu s veřejným zájmem". Prokuratura podle něj měla dostatek důkazů k nepochybnému prokázání Trumpovy viny. "Žádná kauza není perfektní. Ať už by byla rizika předložení té kauzy jakákoliv, jsem přesvědčen, že rozhodnutí nezahájit stíhání je větším ohrožením důvěry veřejnosti ve férové uplatňování práva," uvedl vyšetřovatel v dopise.

Trumpův právník Ronald Fischetti v dopise reagujícím na Pomerantzovo vyjádření uvedl, že by obvinění Trumpa nebylo oprávněné a že vyšetřovatelé měli několik možností přesvědčit oblastního prokurátora o síle svých důkazů, ale neuspěli. "Měli bychom pochválit prokurátora Alvina Bragga za to, že se zastal vlády práva a držel se důkazů a učinil nepolitické rozhodnutí ohledně zahájení stíhání založeného čistě na nedostatku důkazů a ničem jiném," uvedl. Trump a jeho tým od začátku kauzy tvrdí, že manhattanská prokuratura exprezidenta pronásleduje z politických důvodů.

Braggovo rozhodnutí prozatím odstranilo jednu z nejvážnějších právních hrozeb, jaké Trump kdy čelil, píše NYT. Prokuratura nicméně kauzu oficiálně ještě neuzavřela. "Tým zkušených prokurátorů pracuje každý den a řídí se fakty a zákonem," uvedla mluvčí a dodala, že živou kauzu nemůže blíže komentovat.