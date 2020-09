Trump se opět nezaručil, že po volbách předá pokojně moc

Washington - Americký prezident Donald Trump se ve středu znovu odmítl jasně vyjádřit k tomu, zda by v případě prohry v listopadových volbách předal moc svému demokratickému rivalovi Joeovi Bidenovi pokojným způsobem. Jeho slova kritizovali demokraté i někteří republikáni, napsal zpravodajský server BBC.

"No, uvidíme, co se stane," řekl Trump vyhýbavě na otázku, zda se zaváže k pokojnému předání moci v případě jakéhokoliv volebního výsledku. "Velmi silně jsem si stěžoval na volební lístky. A ty volební lístky jsou pohroma," dodal.

Trump již několik měsíců kritizuje na twitteru i ve svých veřejných vystoupeních korespondenční hlasování, které podle něj povede k rozsáhlým podvodům. Volební experti však opakovaně tvrdí, že se jedná o bezpečnou metodu, kterou již ve volbách v roce 2016 využila asi čtvrtina všech voličů. Většina amerických států letos usiluje o další rozšíření poštovního hlasování, aby lidé nemuseli chodit osobně k volebním urnám za pandemie covidu-19. V souvislosti s nemocí USA od počátku roku registrují už přes 200.000 mrtvých. Hlasování poštou vzhledem k okolnostem podporují především demokraté.

Republikánský prezident, který sám v několika posledních volbách zaslal svůj volební lístek poštou, se snaží vymezit rozdíl mezi státy, které posílají korespondenční lístek automaticky všem voličům a těmi, kde je lístek vydán až na požádání. První způsob podle něj vede k volebním podvodům. Experti však upozorňují na to, že asi pět států již dříve zasílalo lístky před volbami všem a žádné větší podvody nezaznamenalo. Vyplněný lístek rovněž prochází po zaslání volební komisi několika kontrolami, aby se zaručila jeho pravost.

Trump ve středu naznačil, že pokud by státy upustily od plošného zasílání volebních lístků, nebyly by žádné obavy z podvodu. "Zbavte se volebních lístků a budeme mít velice - budeme mít velice pokojné - upřímně, nebude to předání, bude to pokračování," dodal prezident.

Trumpova slova následně kritizoval jeho hlavní soupeř Biden. "V jaké to jsme zemi?" zeptal se podle agentury AP nevěřícně. "Jen žertuji. Podívejte, on říká naprosto iracionální věci. Nevím, co k tomu říct. Ale nepřekvapuje mě to," řekl někdejší viceprezident. Jeho kampaň pak uvedla, že je připravena na jakékoliv "vylomeniny" od prezidenta a zopakovala už několikrát použité vyjádření, že vláda USA je schopna vyvést z Bílého domu kohokoliv nepovolaného.

Proti prezidentově poslednímu výroku se ohradil i republikánský senátor Mitt Romney, který jako jeden z mála politiků vládnoucí strany občas kritizuje Trumpovo jednání. "Pro demokracii je zásadní pokojné předání moci; bez toho je to Bělorusko," napsal senátor.

Trump vzbudil pozornost svými výroky o uznávání výsledků voleb už v minulosti. V červenci řekl televizi Fox News na otázku, zda výsledky uzná, že "uvidí". Nejasně se vyjádřil už během souboje o Bílý dům v roce 2016, kdy se nechal slyšet, že "výsledky těchto velkolepých a historických voleb plně přijme, pokud vyhraje". Jeho tehdejší soupeřka Hillary Clintonová jeho výrok označila za útok na demokracii.

Trump nakonec volby vyhrál díky nepřímému volebnímu systému, ačkoliv získal asi o tři miliony méně z celkového počtu hlasů než Clintonová. Republikánský prezident však i tehdy bez předložení důkazů po volbách tvrdil, že docházelo k rozsáhlým podvodům. Jeho administrativa dokonce za tímto účelem zřídila vyšetřovací komisi, která však na žádné zásadní nesrovnalosti při volbách nepřišla.

Podle současných průzkumů veřejného mínění má nyní větší šance stát se příštím americkým prezidentem Joe Biden.