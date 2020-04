Trump se neshodl s guvernéry o pravomocích při oživení ekonomiky

Washington - Prezident USA Donald Trump se dostal do sporu s guvernéry amerických států ohledně pravomocí při návratu země k normálnímu životu po epidemii koronaviru. Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump prohlásil, že o ukončení karanténních opatření rozhoduje výhradně on a ne vedení jednotlivých států. Guvernér státu New York Andrew Cuomo nicméně v rozhovoru s televizí CNN řekl, že Trumpovy příkazy neuposlechne, pokud by prezidentovo nařízení ohrozilo životy Newyorčanů. Pochyby o prezidentových záměrech má i hlavní epidemiolog Anthony Fauci.

Agentura Reuters poznamenala, že guvernéři připravují vlastní postup obnovy hospodářského života a že tyto plány očividně nepočítají se zásahy federální vlády. Několik amerických států dalo v pondělí na vědomí, že chystá obnovu a rušení opatření v pomalých krocích.

Trump ale soudí, že "prezident Spojených států má poslední slovo". Dodal, že federální vláda sice bude spolupracovat s jednotlivými státy unie, ale guvernéři dobře vědí, že rozhoduje prezident. "Když je někdo prezidentem Spojených států, tak jsou jeho pravomoci naprosté," dodal.

Guvernéři ale s takovým výkladem ústavy nesouhlasí. "Pokud mi nařídí otevřít tak, že by to ohrozilo veřejné zdraví obyvatel mého státu, tak to neudělám," řekl podle CNN demokratický guvernér Cuomo. Stanici MSNBC pak sdělil, že desátý dodatek americké ústavy jasně stanovuje pravomoci států. "Ústava říká, že nemáme krále," dodal.

O opatrném a časově neupřesněném obnovování ekonomického života hovoří východní státy New York, New Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Massachusetts a Pensylvánie a také západní státy Kalifornie, Washington a Oregon. S výjimkou Massachusetts tyto státy řídí demokratičtí guvernéři.

Trump na tiskové konferenci řekl, že Spojené státy jsou "velmi blízko k dokončení plánu otevření naší země". Poukázal na to, že křivka úmrtí lidí nakažených koronavirem v USA se začíná zplošťovat, což je výsledek karanténních opatření včetně dodržování sociálního odstupu.

Jeho slova dnes zpochybnil hlavní epidemiolog Anthony Fauci. Upozornil, že americké zdravotnictví zatím nemá k dispozici testovací a trasovací procedury kriticky důležité pro zvládnutí krize a oživení ekonomiky. "Musíme mít něco, co je účinné a spolehlivé, a tam zatím ještě nejsme," řekl Fauci agentuře AP.

Spojené státy s bezmála 600.000 nakaženými a skoro 24.000 mrtvými vedou žebříček zemí zasažených koronavirem. Kritici dlouhodobě upozorňují, že Trumpova administrativa věc podcenila.