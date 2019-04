Washington - Americký prezident Donald Trump se ani letos nezúčastnil tradiční galavečeře Asociace zpravodajů v Bílém domě. Místo toho uspořádal setkání se svými příznivci, kde novináře kritizoval za to, že si podle něj ve zpravodajství vymýšlejí. Na novinářském večírku ve Washingtonu mezitím životopisec prezidentů a státníků Ron Chernow hovořil o Trumpově problematickém vztahu s médii a o tom, že ochrana svobody tisku je i obranou demokracie.

Součástí večeře bývala i komediální část, kterou se ale letos organizátoři rozhodli vypustit. Učinili tak po loňském výstupu kabaretistky Michelle Wolfové, která ostrými slovními útoky na mluvčí Bílého domu Sarah Sandersovou vyvolala kontroverzní reakce. Podle listu The Guardian se publikum s chybějící satirickou vložkou rychle smířilo, neboť Chernow si připravil několik vtipných komentářů.

Změnou oproti loňsku bylo podle CNN i to, že Trump představitele své administrativy vyzval, aby také oni zůstali doma a mezi novináře nechodili. Trumpovi poradci se ale zúčastnili doprovodných akcí, které galavečeři předcházely.

Trumpova politická poradkyně Kellyanne Conwayová či náměstek ministra spravedlnosti Rod Rosenstein přišli na dopolední svačinu, která se konala na podporu veteránů. Na večeři pak byl přítomen bývalý Trumpův mluvčí Sean Spicer.

Samotný večer pak podle hodnocení médií patřil Chernowovi, který okomentoval i fakt, že letos na akci není komik. Amerika podle něj v nynějším bizarním mezidobí potřebuje komedianty více než jindy. V projevu se věnoval Trumpovu vztahu s tiskem, který popsal jako tvrdý až nepřátelský, který by ale neměl být veden záští.

K odlehčení publiku řekl, že si přečetl hru Nepřítel lidu norského dramatika Henrika Ibsena, neboť na ni prezident často upozorňuje. "Nevěděl jsem, že je fanouškem norské literatury," poznamenal. Trump totiž v minulosti opakovaně novináře označil za nepřátele lidu.

V historickém kontextu připomenul, že jeden ze zakladatelů Spojených států a první prezident George Washington se stejně jako další hlavy státu, které nastoupily po něm, cítil tiskem očerňován, nikdy ale postoj k médiím nedovedl na úroveň vendety neboli krevní msty.

Chernow ke vztahům Bílého domu s novináři poznamenal, že ti nejlepší američtí prezidenti s tiskem vždy jednali s důstojností, šarmem, upřímností a dokonce s humorem. Projev pak zakončil citátem, který bývá připisován Marku Twainovi. "Politici a pleny se musí často měnit, a to ze stejného důvodu," řekl Chernow.

Trump, který se od nástupu do Bílého domu novinářské galavečeře nikdy nezúčastnil, odjel do Green Bay ve Wisconsinu, kde na setkání se svými příznivci tisk kritizoval. Prezident, který opakovaně novináře označuje za za tvůrce falešných zpráv, prohlásil, že žurnalisté si vymýšlejí.

"Falešné zpravodajství. Jsou to podvodníci. Podvodníci, podvodníci," kritizoval Trump novináře. Dav v reakci na to začal skandovat heslo "CNN stojí za houby". "Víte, co stojí za houby?" zeptal se poté Trump. "Jejich sledovanost stojí za bačkoru, protože lidé jim nevěří," dodal.

Na pódium si přizval i svou mluvčí Sandersovou, která zmínila, že před rokem byla na úplně jiné akci, kde nebyla tak úplně vítaná. "Tohle je ale úžasná pocta. Jsem tak hrdá, že pracuji pro prezidenta," řekla. Trump následně poznamenal, že Sandersová se stává až příliš populární. "Máš padáka, Sarah," prohlásil z legrace s odkazem na své někdejší účinkování v reality show The Apprentice (Učedník), ve kterém se frází o padáku loučil v každém díle s jedním ze soutěžících.