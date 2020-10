Trump se cítí lépe, možná ho propustí už v pondělí

Washington - Americký prezident Donald Trump od pátku nemá horečku, je mu lépe a pokud půjde léčba nadále dobře, mohl by být propuštěn z nemocnice už v pondělí. Dnes to na brífinku před nemocnicí Waltera Reeda, kde je prezident hospitalizovaný kvůli nákaze koronavirem, oznámil tým jeho lékařů.

Trumpův ošetřující lékař Sean Conley dnes potvrdil, že prezident dvakrát dostal dodatečný kyslík kvůli nízké hladině kyslíku v krvi. V pátek měl prezident podle lékaře horečku a saturace kyslíku v krvi mu klesla pod 94 procent, což se zopakovalo v sobotu. Nyní má podle jeho týmu lékařů 98procentní saturaci. Zda se u prezidenta kvůli koronaviru objevilo poškození plic lékaři nesdělili.

Při sobotním brífinku se přitom Conley vyhýbal dotazům novinářů, zda prezident dostal dodatečný kyslík a opakoval, že se prezidentovi dobře daří. O několik hodin později média informovala, že podle personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse byl Trumpův stav v pátek velmi znepokojující, jelikož mu klesla hladina kyslíku v krvi a měl horečku. Výpověď se tak poněkud rozcházela s optimistickým obsahem sobotního brífinku. Dnes tak Conley neunikl dotazu novinářů, proč v sobotu neřekl, zda prezident dostal kyslík. Lékař na to odpověděl, že chtěl "reflektovat pozitivní náladu" prezidenta a jeho týmu lékařů. Dodal, že nechtěl "poskytnout žádné informace, které by mohly průběh nemoci stočit jiným směrem. A přitom to působilo, jako bychom se snažili něco skrýt, což nebyla nutně pravda".

Další lékař Brian Garibaldi dnes uvedl, že prezident by mohl být propuštěn už v pondělí, pokud půjde léčba nadále dobře. Dobrat léky by tak mohl až v Bílém domě. Trump podle Garibaldiho dostal druhou dávku experimentálního léku remdesivir, což je antivirotikum, které je podáváno nitrožilně a vyvinul jej tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně proti ebole. Podle dosavadních poznatků může remdesivir u pacientů s covidem-19 zkrátit dobu hospitalizace.

Zároveň byla prezidentovi podána první dávka kortikosteroidu dexametazon, který podle výsledků studie britských vědců pomáhá zejména nakaženým s dýchacími obtížemi. Podle BBC se dexametazon používá u vážných infekcí covidu-19.

Podle Garibaldiho lékaři u Trumpa nezpozorovali žádné vedlejší účinky. Prezident je podle nich "na nohou a čilý" a plánem je, aby během dne co nejméně ležel na lůžku.

Trump oznámil nákazu koronavirem ve čtvrtek večer, v noci na sobotu (pátek místního času) byl pak přepraven vrtulníkem do nemocnice Waltera Reeda v Marylandu nedaleko Washingtonu. První dáma Melania Trumpová, která měla rovněž pozitivní test na koronavirus, se léčí doma. Conley již v sobotu uvedl, že její stav hospitalizaci nevyžaduje.