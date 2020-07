Washington - Americký prezident Donald Trump v noci na svém twitterovém účtu s více než 80 miliony sledujících šířil tvrzení, že zdravotničtí experti včetně amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) říkají nepravdy o nemoci covid-19. Sdílel příspěvek, podle kterého "všichni lžou", a to s cílem poškodit americkou ekonomiku. Trump tak učinil v čase nového rozmachu koronavirové nákazy a sílícího napětí mezi Bílým domem a odborníky na veřejné zdraví.

Bilance potvrzených infekcí ve Spojených státech v posledním týdnu rostla téměř o 60.000 případů denně, což je skoro dvojnásobné tempo oproti dubnovému vrcholu epidemie. Trump ovšem na veřejnosti nepřipouští, že by se situace v USA zhoršovala, což jej staví do konfliktu se zdravotnickými činiteli. Minulý týden například kritizoval CDC za jeho "nepraktická" doporučení kolem obnovy prezenční výuky na školách. V neděli večer pak americká média psala o snaze Bílého domu zdiskreditovat epidemiologa Anthonyho Fauciho, který jako člen federálního krizového štábu opakovaně vyjádřil výhrady k uvolňování karanténních opatření v některých státech.

Twitterový příspěvek sdílený prezidentem si bere na mušku kromě CDC a lékařů také média a Demokratickou stranu. "Všichni lžou (o covidu-19). CDC, média, demokrati, naši doktoři, ne všichni, ale většina," napsal Chuck Woolery, bývalý moderátor soutěžních pořadů a známý stoupenec Republikánské strany.

"Myslím, že celé je to o (listopadových prezidentských) volbách a o tom zabránit ekonomice, aby se vrátila zpět, což je o volbách. Mám toho plné zuby," pokračoval tweet, jehož autor svá tvrzení nedoložil konkrétními příklady.

Wooleryho slova vyvolala reakce novinářů i zdravotníků. "Nelžeme. Opravdu je to dost hrozné vidět lidi umírat na covid-19. A není to o volbách. Ve skutečnosti je to pořád o tom umírání," napsal na twitteru Craig Spencer z nemocnice New York Presbyterian Hospital. "Taky toho mám plné zuby," dodal.

Reportér Kyle Cheney z magazínu Politico hodnotil Wooleryho tvrzení jako "těžce nepravdivé". "Je obtížné vystihnout, jak nebezpečné je, že prezident při řádění pandemie použije nejsilnější komunikační megafon na světě, aby řekl, že vědci a doktoři jsou skoro všichni politicky motivovaní lháři," komentoval Trumpovo rozhodnutí daný příspěvek sdílet.