Trump: Ruský systém S-400 zůstává problémem ve vztazích s Ankarou

Washington - Kontrakt na dodávku ruského protiraketového systému S-400 pro tureckou armádu zůstává problémem vztahů mezi Washingtonem a Ankarou. Po jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem to dnes na tiskové konferenci v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump. Doufá, že se neshody podaří odstranit.

Trup před novináři ujistil Erdogana, že jeho zemi USA pokládají za "velkého spojence" v rámci Severoatlantické aliance. Jednání, které trvalo 70 minut, bylo podle šéfa Bílého domu otevřené. Trump svého tureckého partnera pochválil za zvyšování výdajů na zbrojení. Poznamenal nicméně, že problémem zůstává kontrakt na dodávku systému S-400 do Turecka, s níž USA a velení NATO rezolutně nesouhlasí. "Pro Spojené státy je to velmi vážná výzva," řekl Trump a vyjádřil naději, že se situaci podaří vyřešit.

Trump už v přestávce jednání v Bílém domě ujistil novináře, že neshody kolem systému S-400 a následně zablokované dodávky amerických stíhacích letounů F-35 do Turecka se podaří odstranit. "Máme, myslím, mnoho alternativ a nějaké řešení najdeme. Všechno dopadne dobře," řekl novinářům. Na tiskové konferenci se nicméně o žádné konkrétní možnosti nezmínil.

Na dodávce systému S-400 se Ankara s Moskvou dohodla v září 2017, kontrakt měll hodnotu 2,5 miliardy dolarů. Dodávka začala v červenci. Pentagon Turecku nabízel jako alternativu srovnatelný systém Patriot, nesouhlasil ale s přenesením části výroby do Turecka. Rusko se naopak k takovému kroku zavázalo.

Značnou pozornost oba státníci věnovali situaci v Sýrii. Turecko v říjnu začalo bojovat proti Kurdům na severu Sýrie, aby je vytlačilo z blízkosti své jižní hranice. Ankara uzavřela dohody s USA a s Ruskem, které se měly postarat o stažení kurských oddílů YPG, jež Turci řadí k teroristům, až 30 kilometrů od hranice. Erdogan tvrdí, že Kurdové v oblasti stále jsou, takže USA ani Rusko neplní své závazky z uzavřených říjnových dohod.

Na tiskové konferenci dnes Erdogan tvrdě kritizoval kurdské bojovníky, což jsou podle něj teroristé ohrožující bezpečnost Turecka i celého regionu. Vpád turecké armády do Sýrie podle prezidenta zasadil kurdským separatistům tvrdý úder.

V tureckých věznicích je podle Erdogana přes 200 bojovníků Islámského státu. Ty, kteří jsou příslušníky cizích států, by tyto státy měly převzít, konstatoval. Trump k tomu řekl, že Evropa by měla "do značné míry" pokrýt náklady spojené se syrskými uprchlíky.

Erdogan během jednání s Trumpem otevřel otázku duchovního Fethullaha Gülena, který žije v USA. Turecko žádá roky o jeho vydání, neboť jemu a jeho hnutí připisuje odpovědnost za pokus o puč v Turecku v roce 2016. Erdogan novinářům oznámil, že do Washingtonu přivezl novou dokumentaci, která by měla Washington o Gülenově vině přesvědčit. "Je nepřijatelné, aby Gülen v USA přebýval," řekl turecký prezident.