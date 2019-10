Trump ruší protiturecké sankce a vyzval Evropu k činům v Sýrii

Washington - Spojené státy ruší sankce uvalené před týdnem na Turecko kvůli jeho vojenskému vpádu na severovýchod Sýrie. V dnešním projevu to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že Ankara dnes informovala americkou vládu, že v Sýrii ukončí bojové operace a že klid zbraní bude trvalý. Dohodu o uklidnění situace v Sýrii označil šéf Bílého domu za přelomovou. Trump zároveň vyzval evropské země, aby převzaly své občany, kteří se přidali k teroristickému hnutí Islámský stát (IS) a kteří jsou nyní v regionu vězněni.

Trump k sankcím poznamenal, že k nim USA opět mohou sáhnout. K tomu dodal, že taková situace by nastala, kdyby se stalo něco, co se mu nebude líbit. Americké ministerstvo financí, které sankce spravuje, následně oznámilo, že opatření proti Turecku stáhlo.

V úterý se shodli prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan na podrobnostech o zastavení bojů na severovýchodě Sýrie. Předtím dohodu o příměří dojednaly s Tureckem Spojené státy. Jádrem dohody je podmínka, že syrští Kurdové, někdejší američtí spojenci v boji proti IS, se stáhnou z pohraničního pásma, kde chce Ankara vybudovat bezpečnou zónu pro návrat syrských běženců.

Trump dnes k uklidnění situace poznamenal, že je to výsledek, který dojednaly Spojené státy. "Zachránili jsme životy mnoha a mnoha Kurdů," dodal Trump.

K americkým vojákům, kteří se ze Sýrie stahují, uvedl, že někteří v zemi zůstanou, aby střežili tamní ropná pole.

Trump také vyzval ostatní státy, aby na zajištění stability v regionu a zabránění návratu IS spolupracovaly. V této souvislosti se obrátil nejen na státy sousedící se Sýrií, ale i na evropské země. Evropané podle Trumpa dosud odmítali převzít odpovědnost, což by nyní měli udělat. Chce po nich, aby si odvezli své občany z řad IS a odsoudili je.