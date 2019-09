Trump rozšíří sankce proti Íránu, jeho novým poradcem bude O'Brien

Washington - Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá do funkce svého bezpečnostního poradce jmenovat Roberta O'Briena, dosavadního zvláštního prezidentova vyslance pro záležitosti rukojmích. Trump to dnes napsal na twitteru. O'Brien nahradí Johna Boltona, který na prezidentovu žádost post nejdůležitějšího prezidentova poradce opustil minulý týden. Nový bezpečnostní poradce bude už čtvrtým, který byl jmenován během Trumpova působení v Bílém domě.

Trump ve svém tweetu napsal, že "s Robertem dlouho a usilovně spolupracoval". V nové funkci podle prezidenta odvede skvělou práci. Právník O'Brien, který jako prezidentův zmocněnec působil na americkém ministerstvu zahraničí, je podle agentury Reuters dobře známou osobou mezi republikány, kteří se zabývají zahraniční politikou.

O'Brien ve své dosavadní funkci udržoval kontakt s rodinami Američanů zadržovaných v zahraničí a radil vládě v otázkách týkajících se rukojmí. Pomáhal rovněž při přípravě justiční reformy v Afghánistánu za vlád George Bushe mladšího a Baracka Obamy.

Pro odvolání Boltona Trump uvedl několik důvodů. Řekl o něm, že nevycházel dobře s dalšími členy vlády a navíc svým postojem rozhněval severokorejského diktátora Kim Čong-una. Trump také uvedl, že s Boltonem nesouhlasil ani v záležitostech Venezuely.

Trump ohlásil další rozšíření sankcí proti Íránu

Trump pověřil ministerstvo financí USA, aby podstatně rozšířilo sankce uvalené na Írán. Šéf Bílého domu to dnes bez dalších podrobností napsal na twitteru. Podle serveru Politico rozhodnutí souvisí s nedávným útokem na ropná zařízení v Saúdské Arábii, který Spojené státy připisují Íránu.

Trump loni v květnu odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem a proti Teheránu zavedl mimořádně rozsáhlá sankční opatření. Jak hodlá americká vláda postih Íránu dál rozšířit, není zatím jasné. Z útoku na saúdská ropná pole prezident obviňoval Teherán poměrně váhavě, americká vláda ale nevyloučila odvetný vojenský úder.

"Právě jsem pověřil ministra financí, aby podstatně rozšířil sankce proti státu Írán," napsal prezident na twitteru.

List The New York Times dnes s odvoláním na íránské zdroje napsal, že kvůli překážkám ze strany USA íránský prezident Hasan Rúhání možná nenavštíví Valné shromáždění OSN. Zasedání v New Yorku oficiálně začalo v úterý, na příští úterý je naplánován začátek všeobecné rozpravy. Podle newyorského listu íránský organizační tým nedostal americká víza, takže cesta celé íránské diplomatické delegace je ohrožena.