Trump: Riziko kvůli šíření koronaviru je pro Američany nízké

Washington - Riziko, kterému Spojené státy čelí v souvislosti s epidemií koronaviru je i nadále velice nízké, pokud se však nemoc COVID-19 bude šířit, jsou USA připraveny přijmout další opatření. Na tiskové konferenci to dnes řekl americký prezident Donald Trump. Ten zároveň jmenoval viceprezidenta Mikea Pence do funkce hlavního koordinátora, který bude v souvislosti s koronavirem řídit práci státních úřadů, hygieniků a odborných komisí.

"Vzhledem k tomu, co jsme už podnikli, zůstává riziko pro Američany i nadále velice nízké," řekl Trump. "Jsme připraveni se přizpůsobit a udělat všechno, co je třeba, když se nemoc rozšíří - pokud se to stane," řekl Trump. Podle něj se už v Kongresu začíná rodit dohoda mezi republikány a demokraty, díky níž by administrativa mohla získat až 2,5 miliardy dolarů (asi 58 miliard korun) určených na prevenci a boj s epidemií koronaviru.

Žádné restrikce pro lidi, kteří do USA cestují z Koreje a Itálie, kde se v posledních dnech rapidně zvyšuje počet nakažených, zatím Washington podle Trumpa nepřijal.

Zodpovědnost za koordinaci státních úřadů ohledně koronaviru bude mít viceprezident Pence, který podle Trumpa bude také v kontaktu s lékaři a epidemiology. "Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost, zdraví a pohoda Američanů," řekl k tomu Pence.

Spojené státy prozatím evidují šest desítek případů nákazy, drtivá většina z nich souvisí s výletní lodí Diamond Princess, kterou Japonsko vzalo na počátku měsíce do karantény. Pacienti jsou v USA v izolaci a další šíření nákazy v zemi se nepotvrdilo.

Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) v úterý vyzvalo obyvatele, aby se na možné šíření viru připravili. Prezident Trump nicméně poté prohlásil, že situace v zemi je "velmi dobře pod kontrolou".