Trump řekl, že už nemá covid-19 a nemůže přenášet koronavirus

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes v televizi Fox News prohlásil, že už nemá covid-19 a není u něj riziko přenosu koronaviru na další lidi. Šéf Bílého domu se podle agentury Reuters v pondělí chystá vrátit k předvolební kampani a na předvolební mítinky před listopadovými volbami.

"Prošel jsem nejvyšším testem, s nejvyššími standardy. Jsem ve skvělé kondici," nechal se dnes slyšet v americké televizní stanici Trump.

Prezident také uvedl, že už nebere kvůli nemoci covid-19 žádné léky. "Porazil jsem tenhle šílený, strašný čínský virus," prohlásil a dodal: "Vypadá to, že jsem imunní." Agentura Reuters připomněla, že z vědeckých výzkumů zatím není jasné, zda lidé, kteří se vyléčili z covidu-19 a mají protilátky, jsou skutečně chráněni před další infekcí, a jak dlouho může imunita bránit další nákaze.

Hlavní lékař Bílého domu Sean Conley v sobotu uvedl, že prezident může vyjít z izolace, protože pominulo riziko nákazy dalších lidí. Z jeho prohlášení však nebylo zcela jasné, zda Trumpův test vyšel negativně.

U amerického prezidenta se koronavirus prokázal před devíti dny, několik dní poté strávil v nemocnici. V sobotu krátce vystoupil před stovkami svých příznivců na balkóně Bílého domu.

Americký prezident usiluje o znovuzvolení v listopadových prezidentských volbách a chce se co nejdříve vrátit k předvolební kampani, ze které ho onemocnění vyřadilo na déle než týden. Příští týden plánuje navštívit klíčové "bitevní" státy, kde je situace ohledně preferencí voličů nejistá a právě o ně uchazeči o prezidentský úřad svádějí největší boje. Šéf Bílého domu chce nejprve v pondělí na Floridu, v úterý do Pensylvánie a ve středu do Iowy, píše Reuters.

Podle většiny průzkumů nyní ztrácí na svého demokratického soka Joea Bidena, přičemž řada voličů nesouhlasí právě s tím, jak si jeho administrativa poradila s pandemií covidu-19, která co do absolutních čísel zasáhla USA nejsilněji na světě. Kritika se na Bílý dům snesla také za laxní přístup k nošení roušek a dodržování fyzického odstupu, připomíná Reuters. Nejméně jedenáct Trumpových blízkých poradců už mělo pozitivní testy na koronavirus.