Trump řekl, že chce znovuotevřít ekonomiku s velkým rachotem

Washington - Americký prezident Donald Trump na brífinku ve středu místního času řekl, že by chtěl ekonomiku navrátit k chodu s "velkým rachotem", ale než se to stane, bude muset začít v USA ubývat lidí, kteří umírají na koronavirus. Ve Spojených státech si nemoc covid-19 podle údajů zveřejňovaných Univerzitou Johnse Hopkinse vyžádala asi 14.530 životů, což je po Itálii a Španělsku nejvíce na světě. Nakazilo se přes 429.000 Američanů.

Trump podle agentury Reuters neřekl, kdy by chtěl umožnit rozjezd ekonomiky, ale jeho hlavní ekonomický poradce Larry Kudlow v úterý uvedl, že je možné, že by se tak mohlo stát za čtyři až osm týdnů.

"Američané budou dál bojovat, až zvítězí a zajistí zářnou budoucnost, jakou si naši občané tolik zaslouží, zejména poté, co budou mít za sebou tuto noční můru, tuto odpornou bestii," prohlásil Trump v souvislosti s epidemií nemoci covid-19.

Agentura Reuters připomíná, že Trump, který v listopadových prezidentských volbách usiluje o znovuzvolení, by chtěl, aby se činnost v hospodářství obnovila co nejrychleji, jeho zdravotní poradci ovšem nabádají k opatrnosti. Obávají se, že pokud by se život vrátil k normálu příliš brzy, mohlo by to vést k další vlně epidemie.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dnes umožnilo lidem z klíčových odvětví, jako je zdravotnictví, kteří přišli do styku s někým nakaženým koronavirem, aby se vrátili do práce, pokud se u nich neprojevují žádné příznaky infekce. Musejí ovšem nosit roušku nebo si dvakrát denně měřit teplotu. Podle dřívějšího nařízení CDC měli zůstat dva týdny v domácí izolaci.

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo, který na brífinku vystoupil spolu s Trumpem, řekl o Číně, že "nyní není vhodná doba na odvetu. Nicméně pro jasnost a transparentnost doba vhodná je". Podle čínských úřadů zemřelo v nejlidnatější zemi světa na koronavirus okolo 3000 lidí, což Trump a další činitelé vzhledem k bilanci z ostatních zemí zpochybňují.