Trump řekl, že by v případě znovuzvolení zkusil omilostnit útočníky na Kapitol

Ilustrační foto - Donald Trump v America First Policy Institute agenda ve Washingtonu 26. července 2022. ČTK/AP/Andrew Harnik

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump uvedl, že poskytuje finanční pomoc některým z těch svých příznivců, kteří 6. ledna 2021 podnikli útok na americký Kapitol. Dodal, že pokud by byl znovu zvolen do Bílého domu, díval by se velmi příznivě na jejich omilostnění a omluvil se jim, informovala agentura Reuters.

"Mám na mysli úplné omilostnění s omluvou mnoha lidem," řekl ve čtvrtek moderátorce konzervativního rádia Wendy Bellové. "Budu se velmi, velmi silně zajímat o milosti, plné milosti," dodal Trump. Jeho zeť Jared Kushner dnes uvedl, že Trump o prezidentské kandidatuře v roce 2024 "zjevně uvažuje". Samotný Trump už několikrát naznačil, že se bude o Bílý dům znovu ucházet, ale zatím to přímo nepotvrdil.

Trumpovi stoupenci loni v lednu zaútočili na sídlo amerického Kongresu ve snaze zabránit formálnímu potvrzení vítězství demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách. Ve spojitosti s útokem zahynulo pět lidí a více než 140 strážců zákona utrpělo zranění. Podle veřejnoprávního rozhlasu NPR bylo z trestných činů souvisejících s 6. lednem obviněno více než 875 lidí. Vinu dosud přiznalo 370 z nich.

Trump, který důrazně popírá jakékoli pochybení v souvislosti s událostmi z 6. ledna, ve čtvrtek uvedl, že některým účastníkům vniknutí do Kapitolu poskytuje pomoc. "Finančně podporuji lidi, kteří jsou neuvěřitelní, a vlastně před dvěma dny byli v mé kanceláři, takže na ně velmi myslím. To, co těm lidem udělali, je ostudné," prohlásil Trump.

Bývalý prezident USA se takto vyjádřil ve čtvrtek, kdy padl zatím nejdelší trest udělený v souvislosti s nepokoji v Kapitolu. Bývalý newyorský policista Thomas Webster byl odsouzen k deseti letům vězení za násilí, kterého se dopustil při nepokojích. Soudní porota shledala 65letého Webstera vinným už květnu, kdy odmítla argument obžalovaného, že jednal v sebeobraně, když udeřil washingtonského policistu tyčí a povalil jej k zemi.

"Někteří právníci na druhé straně jsou ti nejchladnokrevnější lidé. Nezajímají se o rodiny. Nezáleží jim na ničem," prohlásil Trump.

Soudce Amit Mehta, který rozsudek vynesl, uvedl, že kromě policisty byla další obětí útoku "demokracie".

Vyšetřovací výbor Sněmovny reprezentantů letos v létě při několika slyšeních předložil rozsáhlé důkazy o tom, že Trump 6. ledna povzbuzoval dav k tomu, aby se vydal do Kapitolu. Podle výboru také nereagoval na prosby, aby vyzval k zastavení násilí. Výbor má ve vyšetřování pokračovat na podzim. Rozhodnutí o tom, zda bude na Trumpa podáno trestní oznámení ale musí učinit americké ministerstvo spravedlnosti.

Trump zjevně uvažuje o další kandidatuře, uvedl jeho zeť Kushner

Bývalý republikánský prezident Donald Trump uvažuje o tom, že by se v roce 2024 znovu ucházel o post šéfa Bílého domu. Britské stanici Sky News to dnes řekl jeho zeť Jared Kushner, podle kterého se Trumpovi nelíbí dění ve Spojených státech ani po celém světě.

"Vím, že o tom zjevně uvažuje. Nerad vidí, co se v zemi děje," prohlásil manžel Ivanky Trumpové, který v době vlády svého tchána Trumpa působil v Bílém domě jako poradce. Dodal ale, že "v tomto ohledu za něj nikdo nemůže mluvit". "U Trumpa je těžké cokoli vyloučit, je velmi flexibilní," řekl Kushner.

"Víte, ekonomika za něj byla dobře rozjetá. Zaplnil ekonomickou díru, kterou způsobila pandemie covidu-19. Dostal nás z ní díky vakcíně. A také jsme měli mír v Evropě i ve světě. Čína byla na ústupu," uvedl Kushner. "A teď máte válku na Ukrajině s Ruskem - to by se nikdy nestalo," dodal Trumpův zeť.

Kushner se také vyjádřil k razii, kterou provedli agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) 8. srpna v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago. FBI při této domovní prohlídce zabavila krabice s utajovanými dokumenty, které republikánský exprezident nevrátil úřadům, navzdory několika žádostem. Kushner podle Sky News incident smetl ze stolu jako "záležitost papírování", která měla být řešena mezi Trumpem a americkým ministerstvem spravedlnosti. Trump měl podle něj totiž jako prezident Spojených států "nejvyšší prověrku na světě".

Detailní popis postupu amerických úřadů, který ministerstvo spravedlnosti předložilo soudu, ale ukázal, že domovní prohlídka v Mar-a-Lago byla reakcí právě na marné pokusy ministerstva a Národního archivu USA získat od Trumpa tajné dokumenty jinou cestou.

Nedávno byla zveřejněna fotografie přísně tajných dokumentů zabavených při prohlídce, na níž jsou vidět titulní stránky několika listin svázaných kancelářskými sponkami, z nichž některé jsou označené jako "přísně tajné" či "vědecké".

"Nevím, co si vzal nebo nevzal, ale myslím, že v tuto chvíli spoléháme na úniky informací do médií," uvedl Kushner. "Během mých čtyř let jsem v médiích viděl spoustu tvrzení, která se ukázala jako nepravdivá," odvětil Trumpův zeť na otázku, zda viděl snímek dokumentů označených jako "přísně tajné".

Kushner také odmítl uvést, zda by bylo "špatné", kdyby se prokázalo, že se skutečně jedná o přísně tajné dokumenty. "Jak jsem řekl, nemyslím si, že bychom měli odpovídat na hypotetické otázky. Počkejme, až budeme znát fakta," dodal.

Ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje Trumpa kvůli takzvaným prezidentským záznamům, které měl odevzdat Národnímu archivu po odchodu z Bílého domu. Jedná se o oficiální dokumenty, s nimiž přišel do styku Trump či jeho blízcí spolupracovníci, ale i třeba exprezidentovu emailovou korespondenci.

Ministerstvo prošetřuje možné porušení tří zákonů, mimo jiné zákona o špionáži, který zakazuje držení informací o národní obraně, zákona o zatajování, ničení nebo falšování záznamů s úmyslem mařit vyšetřování.