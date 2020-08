Trump řekl o Bidenovi, že stojí proti Bohu

Washington - Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek zaútočil na svého demokratického soka v prezidentských volbách Joea Bidena tvrzením, že někdejší viceprezident stojí "proti Bohu". Biden, který má podle průzkumů v současnosti nad Trumpem náskok, označil jeho výpad za "ostudný", napsal britský list The Guardian.

"Stojí proti Bohu, stojí proti zbraním, stojí proti energii, našemu druhu energie," řekl Trump při návštěvě Ohia na Bidenovu adresu. "Vezme vám vaše zbraně, zničí váš druhý dodatek. Žádné náboženství, žádné nic, ublíží bibli, ublíží Bohu," poznamenal také prezident na adresu svého vyzyvatele v listopadových volbách s odkazem na druhý dodatek americké ústavy, který Američanům garantuje právo na držení zbraní.

Biden přitom často mluví o tom, že mu jeho katolická víra pomohla překonat smrt jeho první ženy a dcery při dopravní nehodě v roce 1972. "Stejně jako pro mnoho lidí byla moje víra pevným základem mého života: poskytla mi útěchu v okamžicích ztráty a tragédie, držela mě při zemi a v pokoře v časech triumfu a radosti," uvedl ve vyjádření Biden.

"To, že prezident Trump zaútočil na mou víru, je ostudné. Je to pod úroveň úřadu, který zastává, je to pod úroveň důstojnosti, kterou americký lid tak oprávněně očekává a zasluhuje od svých vůdců," dodal demokrat.

Řadu amerických katolíků však podle The Guardian znepokojuje Bidenův postoj k potratům. V roce 1973 tvrdil, že význačné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v případu Roe versus Wadová, které v podstatě uzákonilo potraty v celých Spojených státech, zašlo příliš daleko. Nyní však zastává názor, že je tento precedent "zákonem země" a že ženy mají právo na svobodnou volbu, což někteří věřící považují za příliš liberální postoj.

Trump svým jednáním často apeluje na silně věřící křesťany, ačkoli někteří jeho kritici tvrdí, že jeho postoj je čistě pragmatický. Prezidentova neteř Mary Trumpová ve své nedávno vydané knize cituje Trumpovu nejstarší sestru a bývalou federální soudkyni Maryanne Trumpovou, kterou podle všeho zaráželo, že Trumpa někteří věřící vůbec podporují. "Donald chodil do kostela jedině tehdy, když tam byly kamery. Je to neuvěřitelné. Ale jde jen a pouze o jeho základnu. Nemá žádné zásady. Žádné!" řekla údajně prezidentova sestra.