Washington - Americký prezident Donald Trump v dopisu 9. října adresovaném svému tureckému protějšku Recepu Tayyipu Erdoganovi napsal, že chce dospět k "dobré dohodě o Sýrii" a vzkázal mu, ať není "tvrďák". Pravost dopisu, který končí větami "Nebuďte hlupák. Zavolám vám později" a který se nejprve objevil na twitteru novinářky Fox News Trish Reganové, následně podle agentury Reuters potvrdil Bílý dům.

Dopis byl zveřejněn ve chvíli, kdy se Trump snaží zmírnit politické škody po svém rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze severní Sýrie, čímž vyklidil pole k tureckému vpádu proti milicím syrských Kurdů, poznamenal Reuters. Turecko 9. října zahájilo ofenzivu s oficiálním cílem vybudovat na syrském území podél hranice zónu pro bezpečný návrat uprchlíků.

"Vypracujme dobrou dohodu! Nechcete být zodpovědný za masakr tisíců lidí a já nechci být zodpovědný za zničení turecké ekonomiky - a to udělám. Už jsem vám dal malou ochutnávku s ohledem na pastora (Andrewa) Brunsona," napsal Trump.

Pastor Brunson, který žil v Turecku přes 20 let, byl zatčen v říjnu 2016 a byl obviněn z kontaktů na hnutí Fethullaha Gülena a Stranu kurdských pracujících (PKK). Obě organizace Turecko považuje za teroristické. Ve vazbě strávil Brunson téměř dva roky, než byl loni propuštěn a následně se vrátil do USA. Proces s Brunsonem přispěl k výraznému zhoršení vztahů mezi Tureckem a USA, po uvalení sankcí na ministry si tehdy obě země také vzájemně zvýšily cla na dovoz zboží.

"Tvrdě jsem pracoval na vyřešení některých vašich problémů. Nezklamte svět. Můžete udělat skvělou dohodu. Generál Mazlúm je ochoten s vámi jednat a je ochoten udělat ústupky, které by v minulosti nikdy neudělali. Důvěrně přikládám kopii dopisu, který mi napsal a který jsem právě obdržel," pokračoval americký prezident. Mazlúm Adí, známý také pod válečným pseudonymem Mazlúm Kobani, je velitel kurdsko-arabské koalice Syrské demokratické síly (SDF). Ta bojovala s Američany proti Islámskému státu (IS) a ztratila kolem 11.000 bojovníků.

"Dějiny na vás budou pohlížet v dobrém, pokud to uděláte správně a humánně. Pokud se nestanou dobré věci, navždy budete vnímán jako ďábel. Nebuďte tvrďák. Nebuďte hlupák! Zavolám vám později," zakončil Trump.

Trump řekl, že Kurdové "nejsou žádní andílci"

Americký prezident Donald Trump dnes bagatelizoval současnou situaci na severovýchodě Sýrie, kde minulý týden zahájilo ofenzivu proti syrským Kurdským milicím Turecko. "Není to naše hranice," řekl Trump v Oválné pracovně a doplnil, že Kurdové "nejsou žádní andílci". Informovala o tom televize NBC. Turecko minulý týden spustilo rozsáhlou ofenzívu proti kurdským milicím v severní Sýrii. Učinilo tak jen pár dnů poté, co Trump oznámil, že američtí vojáci region opustí. Kurdské ozbrojené síly přitom bojovaly s Američany proti Islámskému státu (IS) a ztratily kolem 11.000 bojovníků.

Trump dnes novinářům řekl, že Spojené státy nejsou policejním orgánem a doplnil, že tureckému prezidentovu Recepu Tayyipu Erdoganovi "nedal zelenou" pro vpád do Sýrie.

Ankara operaci hájí tím, že cílem je vyčistit syrskou oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž považuje také kurdské milice YPG. Erdogan tam chce vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část z 3,6 milionu syrských uprchlíků.

Trump dnes řekl, že situaci na turecko-syrské hranici považuje za "strategicky brilantní" pro Spojené státy. "Naši vojáci jsou z toho venku. Naši vojáci jsou v naprostém bezpečí. Musí si to vyřešit. Možná se jim to povede bez bojů," řekl americký prezident. "Sledujeme to, jednáme a snažíme se Turecko přimět, aby udělalo správné rozhodnutí, protože chceme zastavit války," doplnil. Trump také řekl, že Kurdové nejsou "žádní andílci". "Bojovali s námi. Zaplatili jsme hodně za to, aby s námi bojovali a to je v pořádku. Dařilo se jim, když bojovali s námi. Když po našem boku nebojovali, už se jim tolik nedařilo," poznamenal.

Trump, který je obviňován, že nechal někdejší kurdské spojence na holičkách, vyvolal kritiku kontroverzním výrokem už minulý týden když řekl, že Kurdové nepomáhali USA tam, kde to neodpovídalo kurdským zájmům, a jako příklad uvedl vylodění spojenců v Normandii za druhé světové války nebo boje amerických vojáků v Afghánistánu či v Tichomoří.

Velitel arabsko-kurdské koalice Syrské demokratické síly (SDF) Mazlúm Abdí dnes v rozhovoru s kurdským kanálem Ronahi TV upozornil, že Trump neprotestoval proti víkendové dohodě syrských Kurdů a Damašku, podle které se syrská armáda přesunula na severovýchod, aby odrazila turecký vpád.

Abdí řekl, že Rusko, které je spojencem Damašku, se za dohodu zaručilo. Dohoda má podle kurdského velitele zajistit cestu k politickému řešení situace na severu země. Abdí zároveň upřesnil, že syrská vládní vojska se mají rozmístit podél celé severovýchodní části hranice s Tureckem a zprávy o tom, že SDF vládě předává kontrolu nad svým územím jsou nepravdivé. Na severovýchodě Sýrie za občanské války, která trvá od roku 2011, vznikla de facto kurdská autonomie, kterou ale Damašek neuznává.