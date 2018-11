Buenos Aires - Jediným důvodem zrušení schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem byl incident, při němž Rusko v Kerčském průlivu minulou neděli zadrželo ukrajinské lodě. V Buenos Aires to dnes prohlásil americký prezident Donald Trump. Doufá prý, že se situace rychle uklidní a s ruským vůdcem se bude moci sejít.

Ruská i některá americká média dnes spekulovala, že Trump zrušil naplánovanou besedu s Putinem z jiných důvodů, než je kerčský incident. Podle amerických komentátorů mohl být příčinou nový vývoj ve vyšetřování kauzy ruského vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016.

Zasloužil se o něj ve čtvrtek bývalý Trumpův právník Michael Cohen, který se přiznal, že lhal Kongresu o Trumpových plánech postavit v Moskvě mrakodrap. Objevily se dokonce spekulativní zprávy, že pro Putina měl být v moskevské Trump Tower vyhrazen luxusní apartmán.

I podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové zrušil Trump schůzku s Putinem z vnitropolitických důvodů. "Zdá se mi, že odpovědi je nutno hledat ve vnitropolitické situaci v USA, která je hlavní při rozhodování," řekla mluvčí podle agentury TASS.

Trump dnes podobná podezření popřel. "Nelíbí se nám, co se stalo (v Kerčském průlivu), nikdo s tím není spokojen," řekl prezident. "To, co se stalo s (ukrajinskými) loděmi a námořníky, byla jediná příčina," vysvětlil důvod zrušení schůzky.

Putin se dnes v Buenos Aires zvlášť srdečně pozdravil se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Podle serveru Politico se nadšeně pozdravili jako staří přátelé, agentura AP jejich setkání označila za "rozzářené, nadšené přivítání".

Saúdského vládce, jehož americké zpravodajské služby označily za strůjce vraždy opozičního novináře Džamála Chášukdžího, většina ostatních účastníků summitu ignorovala. Při společném fotografování ho pořadatelé umístili na samý konec skupiny státníků a bin Salmán po skončení ceremoniálu místo spěšně opustil.

Rusko se domnívá, že americký prezident Donald Trump dohodnutou schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na summitu G20 zrušil z vnitropolitických důvodů, a ne kvůli Ukrajině. Dala to dnes najevo mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Američtí činitelé mezitím odmítli spekulace ruských médií, že prezidenti se v Buenos Aires alespoň "vstoje" krátce setkají.

Po Trumpově vypovězení schůzky s Putinem se dnes v ruských médiích objevily zprávy, že prezidenti v argentinském hlavním městě alespoň "vstoje" krátce pobesedují. Nejmenovaný činitel Bílého domu ale i takovou variantu popřel. "Žádná jednání vstoje nejsou plánována," řekl novinářům.

Po Trumpově vypovězení schůzky s Putinem se dnes v ruských médiích objevily zprávy, že prezidenti v argentinském hlavním městě alespoň "vstoje" krátce pobesedují. Nejmenovaný činitel Bílého domu ale i takovou variantu popřel. "Žádná jednání vstoje nejsou plánována," řekl novinářům.

Ruští novináři spekulovali, že během summitu, který potrvá do neděle, se Trump s Putinem nutně při nějaké příležitosti v kuloárech potkají. Při dnešním společném fotografování státníků se podle agentury TASS nesetkali a nepotřásli si ani rukou. Během navazujícího pracovního zasedání zřejmě Putin v kontaktu s šéfem Bílého domu také bezprostředně nebude. Putinovými sousedy mají být saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán a jihokorejský prezident Mun Če-in.

Mluvčí Zacharovová si položila otázku, zda "je právě provokace Ukrajiny v Kerčském průlivu skutečným důvodem ke zrušení (schůzky s Putinem)? Veřejně zaznělo právě takové vysvětlení, vzali jsme to na vědomí," pokračovala Zacharovová. "Odpovídá to skutečnosti? Zdá se mi, že odpovědi je nutno hledat ve vnitropolitické situaci v USA, která je hlavní při rozhodování," dodala podle agentury TASS.

Předseda zahraničního výboru Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Leonid Sluckij označil Trumpovo rozhodnutí za "twitterovou antidiplomacii" a "svérázný tah v politické reklamě". Trumpovo rozhodnutí podle Sluckého "plně zapadá do proudu protiruské politiky". Zákonodárce také usoudil, že právě zrušení schůzky obou prezidentů bylo nejspíše cílem "provokace v Kerčském průlivu, stejně jako úklid předvolebního bojiště ve prospěch prezidenta Porošenka (před březnovými prezidentskými volbami na Ukrajině)".

"Vzhledem k faktu, že lodě a námořníci nebyli vráceni z Ruska na Ukrajinu, jsem se rozhodl, že by bylo pro všechny zúčastněné strany nejlepší mé původně plánované setkání s prezidentem Vladimirem Putinem v Argentině zrušit," napsal Trump na twitteru. Dodal, že jakmile se situace vyřeší, rád uspořádá s Putinem summit.

U Kerčského průlivu mezi Černým a Azovským mořem v neděli ruské pohraniční jednotky ostřelovaly a zadržely tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva a zajaly jejich posádky. Kyjev reagoval vyhlášením válečného stavu v části Ukrajiny.