New York - Americký prezident Donlad Trump odmítl žádost o schůzku od kanadského premiéra Justina Trudeaua, který s ním chtěl řešit komplikující se obchodní vztahy obou zemí. Trump to ve středu řekl novinářům na tiskové konferenci po jednání během Valného shromáždění OSN, na jehož okraj se s ním chtěl podle jeho slov Trudeau sejít. Kanada se podle Trumpa k USA nechová férově a jednání o obchodní dohodě NAFTA jsou na mrtvém bodě. Trudeaův úřad popřel, že by premiér Trumpa o schůzku žádal.

Trump zdůvodnil neobvyklé odmítnutí žádosti o jednání tím, že "jeho (Trudeauova) cla jsou příliš vysoká a nezdá se, že by s nimi chtěl hýbat". "Tak jsem mu řekl, zapomeň na to (jednání), upřímně, právě řešíme, jak zdanit auta přicházející z Kanady," řekl Trump novinářům.

Mluvčí kanadského premiéra informaci o žádosti podle agentury Reuters popřela, dále komentovat Trumpova slova odmítla.

Americký prezident zopakoval svá dlouhodobá tvrzení, že severoamerická obchodní dohoda je výhodná pouze pro Kanadu a Mexiko, které z ní těží na úkor USA. Všechny země vedou o nové podobě dohody jednání již více než rok. Koncem srpna oznámily Spojené státy a Mexiko, že se spolu dohodly na znění nové dohody s tím, že pokud bude mít Kanada zájem, může se k dohodě připojit. Mezi USA a Kanadou je však řada sporných bodů, především ochrana některých segmentů kanadského trhu.

Trump hrozí, že prosadí dohodu pouze dvou zemí, Kongres však trvá na tom, aby nová dohoda zahrnovala i Kanadu.