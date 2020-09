Trump prý nominuje do Nejvyššího soudu Coneyovou Barrettovou

Washington - Prezident Donald Trump si za kandidátku na soudkyni Nejvyššího soudu vybral Amy Coneyovou Barrettovou. S odvoláním na své zdroje o tom informovalo několik amerických médií, včetně stanic CNN a CBS či listu The New York Times. Konzervativní soudkyně federálního odvolacího soudu v Chicagu by měla nahradit liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou, která zemřela minulý týden.

Jméno kandidáta na prázdný post na Nejvyšším soudu by měl prezident oznámit dnes v 17:00 místního času (23:00 SELČ). V reakci na informace amerických médií Trump řekl, že už se prakticky rozhodl. Zda je pravdou, že si vybral Coneyovou Barrettovou, ale nepotvrdil.

Jméno Coneyové Barrettové se v uplynulých dnech často objevovalo mezi možnými kandidáty na uprázdněné soudcovské křeslo po Baderové Ginsburgové. Nominace 48leté katoličky a matky šesti dětí, která je známou odpůrkyní potratů, by podle agentury AFP mohlo před nadcházejícími prezidentskými volbami upevnit Trumpovu pozici v konzervativním táboře.

Zdroje, které cituje CNN a CBS, nevylučují, že Trump na poslední chvíli změní názor a na funkci soudce Nejvyššího soudu nakonec nominuje někoho jiného. Kromě Coneyové Barrettové se v posledních dnech spekulovalo také o 52leté Barbaře Lagoaové, která se narodila na Floridě jako dcera kubánských uprchlíků. Její nominace by mohla Trumpovi podle AFP získat ve volbách podporu hispánských voličů.

Kandidáta, kterého si Trump nakonec vybere, bude muset potvrdit Senát, ve kterém mají republikáni většinu. Demokraté prezidentovu snahu o jmenování nástupkyně Baderové Ginsburgové ještě před listopadovými prezidentskými volbami ostře kritizují. Podle nich by měl volné místo u Nejvyššího soudu obsadit až nový šéf Bílého domu. Ke kritice se zatím připojili jen dva republikánští senátoři. Republikáni mají přitom v Senátu většinu 53 ku 47 hlasům.

Schválení konzervativní soudkyně by posílilo konzervativní většinu v devítičlenném tribunálu v poměru šesti ku třem.

Trump od svého zvolení jmenoval už dva soudce Nejvyššího soudu - v roce 2017 Neila Gorsucha a o rok později Bretta Kavanaugha.