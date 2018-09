Washington - Americký prezident Donald Trump nemá obavy z toho, co by mohl bývalý šéf jeho volebního štábu Paul Manafort vyzradit vyšetřovatelům. Řekl to ve středu v Bílém domě. Pokud prý Manafort bude mluvit pravdu, nemá s tím žádný problém.

Manafort se minulý týden přiznal k trestným činům spiknutí proti USA a maření spravedlnosti. Učinil tak na základě dohody se zvláštním vyšetřovatelem FBI Robertem Muellerem, který se zabývá vlivem Ruska na prezidentské volby v roce 2016. Zároveň se zavázal, že bude s Muellerem při vyšetřování spolupracovat. Výměnou má dostat nižší trest.

Podle některých médií může Manafort vyzradit řadu citlivých informací, protože v čele Trumpova volebního štábu stál v nejdůležitějších etapách kampaně. Kritické informace může Muellerovi dodat mimo jiné o aktivitách Trumpova syna Donalda a zetě Jareda Kushnera.

"Paul Manafort se mnou spolupracoval krátce a udělal kus dobré práce," řekl Trump. "A řeknu vám toto: Věřím, že bude mluvit pravdu, a pokud to tak bude, nemám problém. Teď o tom víc nechci mluvit," citovala prezidenta agentura AP.