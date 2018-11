Washington - Prezident Donald Trump chystá další změnu v americké vládě a chce se zbavit svého personálního šéfa Johna Kellyho. Informace o záměrech hlavy státu dnes přinesla televize ABC a listy The New York Times a The Wall Street Journal. Přesuny prý prezident oznámí v příštích týdnech.

Kelly se podle amerických médií šéfovi Bílého domu znelíbil zejména kvůli spojenectví s ministryní vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenovou, s jejíž prací není Trump spokojen a hodlá ji uvolnit z funkce. Kelly s tím nesouhlasí a úřad zřejmě opustí spolu s ní. Nahradit by ho prý mohl Nick Ayers, dosavadní personální šéf aparátu viceprezidenta Mikea Pence.

Trump minulý týden po kongresových volbách překvapivě vyzval k rezignaci ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, kterého dlouhodobě obviňuje z nečinnosti ve vyšetřování údajného ruského vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016. Sessions žádosti vyhověl a Trump jeho dočasným nástupcem jmenoval rezortního personálního šéfa Matthewa Whitakera.

Trumpův výběr ale dnes narazil na problémy, když se proti jmenování Whitakera postavil stát Maryland, který krok označil za protiústavní. Marylandské justiční orgány požádaly federální soud, aby oprávněnost jmenování prověřil. Argumentují tím, že podle ústavy a zavedených zvyklostí měl na Sessionsův post postoupit jeho náměstek Rod Rosenstein, nikoli personální šéf Whitaker.

Trump Rosensteina často kritizuje, protože právě on pověřil bývalého šéfa FBI Roberta Muellera vyšetřováním ruské kauzy. Prezident se podle amerických médií obává, že výsledek šetření by mohl vrhnout stín na jeho úspěch ve volbách. Demokratická opozice navíc živí naděje, že Muellerovo vyšetřování by mohlo Trumpovým kritikům dodat argumenty k ústavní žalobě.