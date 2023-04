Trump prodává trička, na nichž je zobrazen jako čerstvě zatčený

New York - Donald Trump se sice v úterý u newyorského soudu nedočkal stejného zacházení jako většina obžalovaných, a nemá tak ani klasickou fotografii pořizovanou u čerstvě zatčených, to mu ale nebrání v tom, aby na svém webu prodával trička s tímto motivem. Bílé tričko s černobílou fotografií obžalovaného exprezidenta a nápisem "nevinen" si jeho podporovatelé mohou pořídit za 36 dolarů (771 korun).

Na fotografii šestasedmdesátiletý politik drží tabulku s nápisem "Prezident Donald J. Trump", úterním datem a také čísly 45-47, které poukazují na to, že byl 45. prezidentem Spojených států a věří si, že se stane i tím 47.

Na zadní straně trička je znak Trumpovy kampaně před volbami v příštím roce a jeho tradiční heslo Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost).

Jak poznamenává list The New York Times, i na tričku, které má podpořit jeho volební kampaň, si Trump poněkud přikrášluje skutečnost. Fotografie ho totiž zobrazuje, jako by byl vysoký přes šest stop a pět palců (196 centimetrů), přestože podle zprávy svého lékaře z roku 2016 měří o dva palce (pět centimetrů) méně.

Trump jako první bývalý americký prezident čelí obžalobě. Konkrétně jde o 34 případů falšování záznamů, které se týkají plateb třem osobám ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho údajných nemanželských poměrech před volbami roku 2016.