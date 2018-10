Washington - Americký prezident Donald Trump v pondělí připustil, že kdyby pil alkohol, byla by to katastrofa. O svém vztahu k pití hovořil na tiskové konferenci v reakci na výpověď kandidáta na soudce nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha před senátním výborem.

"Upřímně mohu říci, že jsem v životě nepil pivo," řekl prezident novinářům. "Je to jedna z mála mých dobrých vlastností," dodal. Kdyby holdoval alkoholu, byla by to podle Trumpa katastrofa. "Byl bych ten nejhorší na světě," uvedl americký prezident.

Trump hovořil o svém vztahu k alkoholu v reakci na výpověď Bretta Kavanaugha, kterého šéf Bílého domu nominoval na funkci soudce nejvyššího soudu USA a který minulý týden vypovídal před senátním výborem kvůli obvinění, že v 80. letech minulého století v opilosti sexuálně napadl Christine Blaseyovou Fordovou. Kavanaugh uznal, že jako mladík se zúčastnil řady večírků a vypil mnoho piva, nikdy se však prý neopil tak, aby si nepamatoval, co dělal.