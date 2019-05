Trump přijal Orbána, pochválil jeho migrační politiku

Washington - Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítal maďarského premiéra Viktora Orbána, jednoho z mála evropských státníků, který Trumpa podpořil ještě během jeho volební kampaně v roce 2016. Trump pochválil Orbána za migrační politiku a řekl, že premiér je tvrdý a uznávaný politik, jehož kroky v otázce přistěhovalectví jsou správné. Trump také novinářům oznámil, že na červnovém summitu skupiny velkých ekonomik G20 v japonské Ósace se setká s ruským vůdcem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Orbán podle šéfa Bílého domu při řešení migračních problémů odvádí "skvělou práci" a jeho příjezd do Bílého domu považuje prezident USA za velkou čest. Maďarský premiér s Trumpem souhlasil v názoru, že stanovisko obou státníků je vůči migrační krizi stejné.

Názor na nekompromisní postup proti ilegální migraci oba politiky spojuje, cti návštěvy v Bílém domě se ale Orbánovi dlouho nedostalo, upozornil dnes americký tisk. Podle serveru Politico diplomaté z amerického ministerstva zahraničí Trumpa varovali, že Orbán podkopává základy demokratického uspořádání maďarské společnosti a přátelí se s Moskvou.

Nelibost v USA vyvolává i Orbánova nevybíravá kritika americko-maďarského miliardáře George Sorose. Republikánský předseda zahraničního výboru Senátu James Risch minulý týden poslal Trumpovi dopis, v němž prezidenta vyzval, aby se o nevraživosti vůči Sorosovi a o údajném podněcování antisemitismu v Maďarsku při setkání s Orbánem zmínil.

Maďarský premiér byl do Bílého domu pozván naposled v roce 2005, podle listu The New York Times vláda Baracka Obamy Orbána okázale ignorovala.

Orbán je posledním ze středoevropských státníků, s nimiž se šéf Bílého domu v poslední době setkal. V únoru jednal americký prezident s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, počátkem března byl hostem v Bílém domě český premiér Andrej Babiš a před deseti dny prezident USA přijal předsedu slovenské vlády Petera Pellegriniho. Už loni v září navštívil ve Washingtonu Trumpa polský prezident Andrzej Duda.

Ohledně setkání Trumpa s Putinem hlavní poradce ruského prezidenta v otázkách zahraniční politiky Jurij Ušakov v Moskvě řekl, že Washington o přípravu rusko-amerického summitu Moskvu nepožádal. "Žádnou žádost jsme nedostali," citovala Ušakova agentura TASS. Ruská média o ósacké schůzce prezidentů spekulují, podle listu Kommersant je jednání naplánováno na 28. nebo 29. června.

Putin se v úterý v jihoruském letovisku Soči setká s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, který přijede v nynější funkci do Ruska poprvé. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov oznámil, že rozhovory se mají soustředit na zachování jaderné smlouvy s Íránem a na budoucnost rusko-amerických odzbrojovacích dohod.

Zatím jediné širší jednání Trumpa s Putinem se uskutečnilo loni v červenci v Helsinkách, několikrát se ale prezidenti setkali na okraj mezinárodních konferencí. Před deseti dny Trump s Putinem hovořil půldruhé hodiny telefonicky.

Se Si Ťin-pchingem bude podle očekávání amerických novinářů Trump v Ósace jednat hlavně o celní válce a nové obchodní smlouvě, která je podle dnešního prezidentova prohlášení z 95 procent hotová. Americký prezident dnes řekl, že jednání s jeho čínským protějškem v Japonsku mohlo být "plodné".