Trump při budování svého realitního impéria podváděl, rozhodl soud

New York (USA) - Bývalý americký prezident Donald Trump se při budování svého realitního impéria léta dopouštěl podvodu, rozhodl soud v New Yorku. Informovala o tom agentura AP, podle níž soudce vynesl verdikt v občanskoprávní žalobě, kterou podala newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová. Trump a jeho společnost podle soudu podváděli mimo jiné banky či pojišťovny tím, že masivně nadhodnocovali svůj majetek a zveličovali jeho čistou hodnotu v dokumentech používaných při uzavírání obchodů a zajišťování financování.

Někdejší šéf Bílého domu verdikt označil za "neamerický" a jako součást pokračujícího spiknutí s cílem poškodit jeho kampaň za návrat do prezidentského úřadu, napsala v noci na dnešek agentura AP.

„Moje občanská práva byla narušena a některý odvolací soud, ať už federální nebo státní, musí toto hrozné, neamerické rozhodnutí zvrátit,“ napsal na své sociální síti Trump, který už dříve obvinění odmítl. Nyní trval na tom, že jeho společnost „odvedla skvělou práci pro stát New York“ a „podnikala perfektně". Jeho advokát Christopher Kise verdikt označil za "oddělený od faktů" a avizoval, že se proti němu odvolá.

Jamesová zažalovala Trumpa v září 2022 a obvinila ho a společnost Trump Organization ze lhaní o hodnotě jeho majetku a čistém jmění s cílem získat lepší podmínky při bankovních úvěrech nebo pojištění, napsala agentura Reuters. Podle prokurátorky Trump v ročních finančních výkazech předkládaných bankám a pojišťovnám nadsadil své čisté jmění až o 2,23 miliardy dolarů (přes 51 miliard korun) a podle jednoho měřítka až o 3,6 miliardy dolarů (přes 83 miliard korun). Podle stanice CNN se obvinění týká také Trumpových synů.

Tato taktika překročila hranici a porušila zákon, uvedl dnes soudce Arthur Engoron, jenž zároveň odmítl Trumpovo tvrzení, že prohlášení o odmítnutí odpovědnosti v účetních výkazech ho zbavuje jakéhokoli pochybení.

Trump, který je obžalovaný i v jiných případech a zároveň se hodlá znovu ucházet o prezidentský úřad, už dříve obvinění odmítl a označil je za politický "hon na čarodějnice". Jeho právníci žádali soudce, aby případ zamítl. Tvrdili, že Jamesová nebyla oprávněna žalobu podat, protože neexistuje důkaz, že by veřejnost byla exprezidentovým jednáním poškozena. Tvrdili také, že řada tvrzení v žalobě je promlčena.

Nynější rozhodnutí se týká klíčového tvrzení newyorské prokurátorky v občanskoprávní žalobě proti bývalému prezidentovi, napsala BBC, podle níž soudce Engoron rozhodl v řízení předcházejícímu samotnému procesu. Ten začíná v pondělí 2. října a má se zabývat dalšími obviněními a případným postihem.

Prokuratura podle AP požaduje pokutu ve výši 250 milionů dolarů a zákaz podnikání Trumpa v New Yorku. Rozhodnutí soudce Engorona je pro exprezidenta téměř totální porážkou a omezuje rozsah plánovaného soudního procesu do značné míry na to, kolik by měli obžalovaní zaplatit jako náhradu škody, napsal Reuters.