Trump před absolventy akademie West Point ocenil armádu

West Point (USA) - Americký prezident Donald Trump ve svém dnešním projevu před absolventy vojenské akademie West Point ocenil přítomné za to, že vstoupili do armády. Jak uvedla stanice CBS, Trumpovo rozhodnutí být na absolventské slavnosti vyvolalo polemiku, protože škola byla od března kvůli koronaviru uzavřená a studenti se do kampusu vrátili jenom kvůli této příležitosti. Agentura AP upozornila, že šéf Bílého domu hovořil na vojenské půdě v době svých napjatých vztahů s armádou a masových protestů v zemi proti rasismu.

Fotogalerie

Akademie není daleko od New Yorku, který je v USA epicentrem současné pandemie. Studenti v polovině března museli odjet domů, nyní se vrátili jenom ti, kteří studium absolvovali.

Trump jim poblahopřál a ocenil armádu Spojených států, založenou v červnu před 245 lety. Při zmínce o koronaviru prohlásil, že "pandemie přišla ze vzdálené země zvané Čína". "My ten virus porazíme. Vymýtíme tu nákazu," řekl před 1100 shromážděnými kadety.

"Přišli jste do West Pointu, protože víte, jaká je pravda: Amerika je nejúžasnější země v historii lidstva. A armáda Spojených států je největší síla k prosazení míru a spravedlnosti, jakou kdy svět poznal," řekl prezident. Připomenul rovněž, že za jeho působení v úřadu vláda investovala do armády dva biliony dolarů (48 bilionů korun).

O napětí mezi Trumpem a americkou generalitou se v poslední době hovoří mimo jiné v souvislosti s prezidentovým nedávným prohlášením, že může vyslat armádu do měst, která nepovolala národní gardu při nepokojích, jež vznikly v reakci na úmrtí černocha George Floyda po zákroku bělošského policisty. Poté, co prezidentova slova vyvolala nesouhlasné reakce armádních činitelů, Trump řekl, že se domnívá, že nebude třeba využít vojáky k nastolení pořádku.

Spekulace o napjatých vztazích ovšem tento týden posílil šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley, který označil za chybu, že Trumpa před několika dny doprovodil k fotografování před kostelem. Policie předtím zasáhla u Bílého domu proti účastníkům poklidné demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí. Milley uznal, že jeho přítomnost v uniformě po boku Trumpa vyvolala zdání, že armáda je zapojena do politiky.

Minulý týden prezident prohlásil, že nebude zvažovat změnu názvu armádních základen pojmenovaných po představitelích Konfederace, která v občanské válce mezi lety 1861 až 1865 hájila otroctví. Pentagon je přitom ochoten o tom hovořit. Trump však ve středu řekl, že podobné přejmenování nikdy nepovolí a že bude vetovat jakoukoli právní úpravu, která by k tomu směřovala.