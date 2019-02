Praha - Americký prezident Donald Trump pozval českého premiéra Andreje Babiše (ANO) do Bílého domu. Návštěva českého premiéra ve Spojených státech by se měla uskutečnit 7. března. Babiše o pozvání informoval americký velvyslanec v Česku Stephen King, řekl český premiér novinářům při návštěvě Izraele. Informaci zároveň King zveřejnil na twitteru. Podle Babiše je pozvání vyvrcholením vztahů mezi ČR a USA, ministerstvo zahraničí to označilo za úspěch české diplomacie. King očekává brzké oficiální potvrzení pozvání z Bílého domu.

Babiš novinářům řekl, že ho americký velvyslanec informoval o pozvání do Bílého domu na 7. března. "Je to vyvrcholení našich vztahů se Spojenými státy," poznamenal. Dodal, že vzájemné vztahy jsou v poslední době "velice intenzivní". Připomněl návštěvu tehdejšího předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana, ministra energetiky Ricka Perryho a bývalého ministra obrany Jamese Mattise nebo svá krátká setkání s Trumpem na summitu NATO nebo konferenci v Paříži. Vyzdvihl ekonomické vztahy mezi ČR a USA a dodal, že je mnoho témat, které Česko může svému spojenci sdělit.

O pozvání Babiše do Bílého domu chtěl při své návštěvě Spojených států usilovat ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který do Washingtonu odletěl dnes. Ministerstvo zahraničí na twitteru uvedlo, že Petříček bude ve Washingtonu jednat o agendě schůzky. Krok americké administrativy Černínský palác uvítal. "Jde o úspěch české diplomacie, který jen podtrhuje výbornou úroveň česko-amerických vztahů," dodalo ministerstvo. V úterý Petříček novinářům řekl, že tématy schůzky by měly být bezpečnost, vzájemný obchod a spolupráce v oblasti inovací, vědy a výzkumu.

Petříček chtěl jednat i o možnosti pozvání pro českého prezidenta Miloše Zemana. O pozvání do Bílého domu Zeman dlouhodobě usiloval. Český prezident jako jeden z mála světových politiků veřejně podpořil Trumpa už během volební kampaně v roce 2016. Po Trumpově zvolení Hrad uvedl, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo.

Nedávno Zeman s odvoláním na velvyslance USA v ČR Stephena Kinga uvedl, že schůzka s jeho americkým protějškem je nepravděpodobná. Český prezident se s americkým velvyslancem setkal 13. února.

Babiš Trumpovi po jeho zvolení gratuloval, zároveň ale uvedl, že americký prezident nebyl ve své předchozí činnosti příliš úspěšný byznysmen. "Já se vší skromností jsem trošku lepší podnikatel, protože jsem nikdy nezbankrotoval a moje firma, co jsem slyšel, zatím platí svoje závazky," uvedl tehdy.

Hospodářské noviny koncem ledna napsaly, že Babišovi otevřela cestu do Washingtonu kauza Huawei. Před hardwarem a softwarem čínské společnosti varoval před Vánocemi český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který je označil za bezpečnostní riziko. Spojené státy o rizicích spojených s čínskými komunikačními společnostmi mluví dlouhodobě.

USA má také zájem o některé významné české zakázky. České ministerstvo obrany například plánuje nakoupit 12 víceúčelových vrtulníků, mezi hlavními uchazeči jsou právě americké firmy. Americká společnost Westinghouse by se také mohla ucházet o dostavbu českých jaderných elektráren.