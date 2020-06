Trump považuje zprávu NYT o placených útocích na Američany za lež

Washington - Za lživou považuje americký prezident Donald Trump zprávu deníku The New York Times (NYT), podle kterého měl zpravodajské informace o tom, že ruská rozvědka platí povstalcům spojeným s hnutím Tálibán za zabití vojáků Spojených států a dalších koaličních sil v Afghánistánu. Trump to dnes napsal na twitteru. NYT se v páteční zprávě odvolává na nejmenované činitele. V sobotu zprávu deníku důrazně dementovalo ruské velvyslanectví v USA.

Spojené státy podle NYT dospěly před měsíci k přesvědčení, že jednotka ruské vojenské tajné služby, která byla spojená s pokusy o atentát a s jinými tajnými operacemi v Evropě, jejichž cílem bylo destabilizovat Západ nebo se pomstít přeběhlíkům, loni skrytě nabídla odměny za úspěšné útoky proti koaličním silám. Podle zdrojů deníku se předpokládá, že islámští bojovníci nebo ozbrojené zločinecké skupiny, které na ně mají těsné vazby, získali za odměnu peníze. List k tomu poznamenal, že v roce 2019 bylo v Afghánistánu zabito 20 Američanů, není ale jasné, která zabití mohla s tímto podezřením souviset.

S uvedenými zpravodajskými informacemi byl seznámen prezident Trump a o problému koncem března diskutovala Národní bezpečnostní rada Bílého domu při meziresortním zasedání, uvedl NYT.

"Nikdo mě, viceprezidenta (Mikea) Pence ani personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse neinformoval o takzvaných útocích Rusů na naše jednotky v Afghánistánu, jak o tom podle 'anonymního zdroje' informoval lživý The New York Times," napsal dnes na twitteru Trump. "Každý to popírá a navíc na nás ani nebylo mnoho útoků," dodal.

Vedle Rusů informace deníku NYT popřel i Tálibán, který to označil za pokus povstalce očernit. Radikální hnutí trvá na tom, že neudržuje vztahy s žádnými zpravodajskými službami.

Opoziční představitelé americké Demokratické strany v sobotu uvedli, že zpráva NYT jen ukazuje, jak je Trump k problémům lhostejný, neboť se snaží naklonit si ruského prezidenta Vladimira Putina. Demokratická šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová dnes podle agentury Reuters prohlásila, že Trumpovo popření toho, že byl o dění v Afghánistánu informován, dokládá, že je odhodlán ignorovat jakákoli obvinění vznesená proti Rusku.

Takový výklad ale Trump na twitteru odmítá. "Nikdo nebyl vůči Rusku tvrdší než Trumpova vláda," napsal americký prezident. Uvedl také, že Moskva měla za někdejšího demokratického prezidenta Baracka Obamy a jeho viceprezidenta Joea Bidena volnou ruku, neboť obsadila důležité části Ukrajiny. Obamu Trump dlouhodobě kritizuje a Biden je předpokládaným Trumpovým protikandidátem v nadcházejících listopadových prezidentských volbách.