Trump potvrdil, že se nezúčastní Bidenovy inaugurace

Washington - Odstupující republikánský prezident USA Donald Trump se 20. ledna nezúčastní inaugurace svého demokratického nástupce Joea Bidena. Trump to oznámil na twitteru krátce poté, co se po středečním útoku svých příznivců na budovu Kongresu zavázal ke klidnému předání moci a nepřímo tak uznal svou porážku v listopadových volbách. Podle zdrojů agentury Reuters se prezident zřejmě chystá před koncem mandátu přesunout do svého sídla na Floridě.

