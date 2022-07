Trump poprvé po 18 měsících promluvil ve Washingtonu, kandidaturu neoznámil

Donald Trump v America First Policy Institute agenda ve Washingtonu 26. července 2022.

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump nevyslyšel výzvy některých svých republikánských spolustraníků a v úterním projevu ve Washingtonu znovu mluvil o ukradeném volebním vítězství v roce 2020. Agentura Reuters připomíná, že šlo o jeho první veřejné vystoupení ve Washingtonu po roce a půl. Neoznámil během něho, že se o post v Bílém domě bude v roce 2024 ucházet znovu.

"Kandidoval jsem poprvé a vyhrál jsem. Kandidoval jsem podruhé a dopadl jsem mnohem lépe... a víte co? Po dlouhá léta se bude tradovat příběh o tom, jaký to byl skandál. A možná to budeme muset udělat znovu," řekl Trump během svého více než hodinu a půl trvajícího projevu v jednom konzervativním institutu.

Mike Pence, kterým byl Trumpovým viceprezidentem a který by se mohl ucházet o republikánskou nominaci v prezidentských volbách v roce 2024, se na jiné akci konané rovněž ve Washingtonu od Trumpových tvrzení o údajných volebních podvodech distancoval. Američtí konzervativci se podle něho musí zaměřit na budoucnost. "Aby konzervativci vyhráli, musejí dělat více než kritizovat a stěžovat si," řekl.

Trump ve svém projevu mluvil o tom, jak Spojené státy sužuje kriminalita, násilí, drogy a invaze ilegálních migrantů. Tvrdí, že federální vláda vedená republikány zavede trest smrti pro dealery drog nebo nechá přesídlit lidi bez domova přežívající ve městech do stanových táborů na předměstí.

Šíření tzv. velké lži o zmanipulovaných volbách z roku 2020 i další aspekty vývoje po nich zkoumá zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů, který v posledních týdnech představil výsledky svého zhruba ročního vyšetřování. V sérii veřejných slyšení za pomoci výpovědí řady bývalých pracovníků Trumpovy administrativy ilustroval, jak poražený prezident naléhal na státní i federální činitele, aby se zapojili do zpochybňování voleb, a jak naslouchal extrémním hlasům zvenčí na úkor svých spolupracovníků. Kampaň podle kongresmanů vyvrcholila 6. ledna 2021 vpádem Trumpových příznivců do sídla Kongresu USA v okamžiku, kdy obě komory zákonodárného sboru projednávaly výsledky prezidentských voleb.