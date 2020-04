Trump pohrozil WHO zastavením plateb

Washington - Donald Trump pohrozil Světové zdravotnické organizaci (WHO) pozastavením plateb z amerických fondů, což zdůvodnil tím, že tato agentura OSN nezvládla situaci kolem šíření koronaviru a že je příliš zaměřená na Čínu. Americký prezident to prohlásil v úterý večer místního času (v noci na dnešek SELČ) na tiskové konferenci v Bílém domě. Ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge reagoval poznámkou, že pozastavení financování v akutní fázi pandemie není dobrý nápad, a popřel, že by organizace jakkoli stranila Číně. Generální tajemník OSN řekl, že nyní není čas na hodnocení globální reakce na pandemii nemoci covid-19.

Trump nejdříve na tiskové konferenci prohlásil, že Spojené státy platby WHO pozastaví, později upřesnil, že o této možnosti budou USA nejprve uvažovat. Řekl, že WHO se v řadě věcí mýlila a že rovněž nesouhlasila s jeho zákazem vstupu do USA z Číny. Naznačil také, že WHO zadržovala informace o pandemii, kterou měla vyhlásit mnohem dříve. "Chystáme se zastavit platby (určené) WHO," prohlásil.

Na následný dotaz, zda je pozastavení plateb správným krokem v době pandemie, prezident odpověděl, že zablokování amerických fondů USA teprve zváží.

"Stále se nacházíme v akutní fázi pandemie, takže teď není čas na to snižovat financování," řekl dnes Kluge v reakci na dotaz novináře ohledně Trumpových poznámek.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na Trumpovu kritiku na tiskové konferenci reagoval připomínkou tří věcí, které nyní svět v boji s pandemií potřebuje. Je podle něj nutné "zachovat jednotu na národní úrovni bez využívání covid-19 pro získávání politických bodů. Zadruhé, zachovat čestnou solidaritu na globální úrovni. A čestné vůdcovství ze strany USA a Číny."

"Až konečně za touto epidemií obrátíme list, přijde čas na ohlednutí se, abychom plně pochopili, jak se tato nemoc objevila a jak rychle se po celém světě rozšířila její ničivá síla, a jak všichni, kterých se to týkalo, na krizi reagovali," řekl generální tajemník OSN António Guterres. "Ale nyní tato doba ještě nenastala," upozornil.

Hlavní poradce šéfa WHO Bruce Aylward obhajoval vztah organizace s Čínou s tím, že spolupráce s Pekingem byla důležitá pro zisk prvních informací o viru, který se objevil loni v čínském městě Wu-chan. "Bylo naprosto nezbytné mít v první fázi pandemie přístup ke všemu, co šlo, jít do terénu, spolupracovat s Číňany a snažit se to (nákazu) pochopit," řekl Aylward. "Tohle jsme dělali i v každé další těžce zasažené zemi, jako třeba ve Španělsku, a nijak to nesouvisí s Čínou jako takovou," dodal.

WHO a jejího předsedu dnes hájil také šéf Africké unie Moussa Faki. "Překvapilo mě zjištění, že americká vláda vede kampaň proti světovým lídrům WHO," napsal na twitteru.

Agentura Reuters připomíná, že WHO 31. ledna doporučila státům, aby i přes šíření koronaviru nezavíraly své hranice. Zároveň tehdy poznamenala, že vlády mají právo přijímat opatření na ochranu svých obyvatel.

Téhož den Washington oznámil omezení pro cesty z Číny do USA. Vstup do země byl zakázán cizincům, kteří byli v předešlých 14 dnech na čínském území. Trump tento krok opakovaně předkládá jako důkaz toho, že jeho vláda na hrozbu koronaviru reagovala rychle, ačkoli federální úřady na začátku roku ignorovaly varování odborníků a sám prezident ještě na konci února na veřejnosti situaci zlehčoval.

Deník The Washington Post nedávno napsal, že američtí politici otáleli, přestože už v lednu a únoru dostávali v tomto směru varování od zpravodajských služeb.

Před koronavirem podle listu The New York Times opakovaně varoval i obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro. Nejprve v interním sdělení z konce ledna upozornil na riziko pandemie a vyzval k zákazu vstupu do USA z Číny; poté znovu na konci února, kdy ve zprávě adresované prezidentovi uváděl možnost až dvou milionu amerických obětí infekce. Na úterní tiskové konferenci ale Trump řekl, že Navarrovy zprávy nečetl.