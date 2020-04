Trump pohrozil Světové zdravotnické organizaci zastavením plateb

Washington - Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Světové zdravotnické organizaci (WHO) pozastavením plateb z amerických fondů, což zdůvodnil tím, že tato agentura OSN situaci kolem šíření koronaviru nezvládla. Prohlásil to v úterý večer místního času (v noci na dnešek SELČ) na tiskové konferenci v Bílém domě. Ještě předtím na twitteru o WHO napsal, že "to zbabrala", že je pročínská a že na začátku pandemie vydala špatné doporučení.

Trump nejdříve na tiskové konferenci prohlásil, že Spojené státy platby WHO pozastaví, později upřesnil, že o této možnosti budou USA nejprve uvažovat.

Uvedl, že WHO se v řadě věcí mýlila a že rovněž nesouhlasila s jeho zákazem vstupu do USA z Číny. Naznačil také, že WHO zadržovala informace o pandemii, kterou měla vyhlásit mnohem dříve. "Měli to vědět a měli to udělat, zřejmě to věděli," řekl prezident. "Chystáme se zastavit platby WHO," prohlásil.

Na následný dotaz, zda je pozastavení plateb správným krokem v době pandemie, prezident odpověděl, že zablokování amerických fondů USA teprve zváží. "Neříkám, že to uděláme, ale nad ukončením financování se zamyslíme," dodal.

Agentura Reuters připomíná, že Světová zdravotnická organizace 31. ledna doporučila státům, aby i přes šíření koronaviru nezavíraly své hranice. Zároveň tehdy poznamenala, že vlády mají právo přijímat opatření na ochranu svých obyvatel.

V ten samý den Washington oznámil omezení pro cesty z Číny do USA. Vstup do země byl zakázán cizincům, kteří byli v předešlých 14 dnech na čínském území. Trump tento krok opakovaně předkládá jako důkaz toho, že jeho vláda na hrozbu koronaviru reagovala rychle, ačkoli federální úřady na začátku roku ignorovaly varování odborníků a sám prezident ještě na konci února na veřejnosti situaci zlehčoval.

Deník The Washington Post nedávno napsal, že američtí politici otáleli, přestože už v lednu a únoru dostávali v tomto směru varování od zpravodajských služeb.

Před koronavirem podle listu The New York Times opakovaně varoval i obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro. Nejprve v interním sdělení z konce ledna upozornil na riziko pandemie a vyzval k zákazu vstupu do USA z Číny a poté znovu na konci února, kdy ve zprávě adresované prezidentovi udával možnost až dvou milionu amerických obětí infekce. Na úterní tiskové konferenci ale Trump řekl, že Navarrovy zprávy nečetl.