Trump pohrozil použitím vojenské síly pro potlačení protestů

Washington - Americký prezident Donald Trump v souvislosti s nepokoji po úmrtí černocha George Floyda pohrozil, že vyšle armádu do těch států, kde budou guvernéři váhat s potlačením násilností. Protesty se za poslední týden rozšířily do 75 měst i přesto, že ve 40 z nich platí zákaz nočního vycházení. Pokojné demonstrace se v pondělí na mnoha místech znovu zvrhly v rabování a ničení majetku.

"Skončíme nepokoje a bezpráví, které se v naší zemi rozšířily," řekl Trump v pondělí večer místního času v Růžové zahradě Bílého domu. "Jsem váš prezident práva a pořádku," dodal. V pozadí se ozývaly hlasité rány, protože pořádkové síly zrovna rozháněly nenásilný protest na Lafayettově náměstí naproti prezidentskému sídlu. Následně vyšlo najevo, že cílem policejního zákroku bylo náměstí vyčistit od demonstrantů, aby jím mohl Trump přejít k nedalekému kostelu, kde se nechal fotit s biblí v ruce.

Protesty spustilo úmrtí 46letého Floyda, jemuž při zatýkání v Minneapolisu ve státu Minnesota klečel na krku zasahující bělošský policista i přesto, že podezřelý opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Jak podle výsledků soukromé pitvy, kterou si objednala Floydova rodina, tak podle výsledků pitvy oficiální, šlo o zabití. Zpráva ze soukromé pitvy uvedla, že Floyd se udusil kvůli tlaku na krk a záda. Minnesotští patologové, kteří prováděli oficiální pitvu, uvedli, že Floyd utrpěl srdeční zástavu při zásahu policisty. Muž podle nich trpěl srdečním onemocněním a ukázalo se, že nedávno užil drogy.

V pondělí se opakoval scénář z posledních dní, kdy byla většina protestů přes den poklidná a s přicházející tmou začalo přibývat rabování. Kromě Washingtonu se demonstrace vyhrotily v New Yorku, kde dav vyplenil například několik obchodů na slavné Páté avenue. Starosta New Yorku Bill de Blasio dnes oznámil, že do konce týdne bude platit zákaz nočního vycházení od 20 hodin večer do pěti hodin ráno a upozornil, že úřady nebudou tolerovat násilí, ani útoky na policisty. Zároveň mu dělá starosti, aby se kvůli nynějším protestům dále nešířil koronavirus.

V pondělí při střelbě zranění utrpělo nejméně pět policistů, další tři byli zraněni při srážce s auty. Dva lidé zemřeli, uvedla bez podrobností policie. Ta podle propočtů agentury AP za poslední týden zadržela po celé zemi nejméně 5600 lidí například kvůli krádežím, blokování dálnic, nebo porušování zákazu vycházení. Výbor na ochranu novinářů (CPJ) odsoudil to, že členové bezpečnostních složek proti reportérům informujícím o vlně protestů často používají donucovací prostředky.

Na svobodě zůstávají tři ze čtyř policistů přítomných u zásahu proti Floydovi, ačkoliv přišli o práci ve sboru. Čtvrtý z policistů Derek Chauvin, který podle záznamu kolemjdoucího tisknul Floydovi koleno na krk, je ve vazbě. Před soud by měl poprvé předstoupit 8. června. Ten den se také v texaském Houstonu bude konat veřejný pietní akt za George Floyda.

Trumpův úmysl zapojit vojáky do vnitřních záležitostí v zemi kritizoval předpokládaný Trumpův vyzyvatel v listopadových volbách Joe Biden, podle nějž prezident "používá americkou armádu proti Američanům". Trumpa kvůli fotografování před kostelem naproti Bílému domu s biblí v ruce odsoudila také biskupka Mariann Budeová, do jejíž diecéze kostel spadá.

Evropská unie uvedla, že je Floydovou smrtí šokována, bylo to podle ní zneužití moci. Brusel odsoudil násilí a uvedl, že Američané mají právo na poklidné protesty. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová řekla, že protesty v USA ještě více zviditelnily policejní násilí proti lidem tmavé barvy pleti a také historické nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči, vzdělání a zaměstnání. Podobnou roli podle Bacheletové sehrála i nynější koronavirová pandemie.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) vyzvala národní svazy, aby netrestaly hráče protestující proti smrti Floyda. Stalo se tak poté, co německý fotbalový svaz o víkendu zahájil disciplinární řízení s několika hráči, kteří při zápasech bundesligy připomněli úmrtí 46letého černocha.