Trump podle velvyslance Sondlanda tlačil na Kyjev kvůli Bidenovi

Washington - Americký prezident Donald Trump naléhal na Ukrajinu, aby zahájila vyšetřování jeho politického rivala Joea Bidena, a každý z vedení Trumpovy administrativy včetně ministra zahraničí Mikea Pompea či viceprezidenta Mikea Pence o této politice šéfa Bílého domu věděl. Dnes to při veřejném slyšení před výborem Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb prohlásil americký velvyslanec při Evropské unii Gordon Sondland. Řekl také, že sám na Ukrajinu z Trumpova příkazu vyvíjel tlak a rovněž podle prezidentova nařízení v této věci spolupracoval s Trumpovým osobním právníkem Rudym Giulianim. Sněmovna vyšetřuje Trumpa kvůli možnému porušení pravomocí, za což mu v krajním případě teoreticky hrozí sesazení z funkce; takový závěr je ale vzhledem k rozložení politických sil v Kongresu nepravděpodobný.

"Každý o tom věděl. Nebylo to žádné tajemství. Každý byl informován e-mailem z 19. července, několik dní před prezidentovým (Trumpovým) telefonátem (s hlavou ukrajinského státu). Jak jsem sdělil týmu, řekl jsem předem (ukrajinskému) prezidentovi (Volodymyru) Zelenskému, že rozběhnutí plně transparentního vyšetřování a jak nenechat kámen na kameni jsou nezbytnými tématy jeho rozhovoru s prezidentem Trumpem," uvedl Sondland.

Trump se Zelenským telefonicky jednali 25. července a během tohoto hovoru šéf Bílého domu mluvil o vyšetřování Bidena a jeho syna Huntera. Sondland, který telefonátu přítomen nebyl, na základě informací, které tehdy měl, prý považoval rozhovor za dobrý. Při zpětném pohledu vnímá ale jako zvláštní, že o něm nebyl podrobně informován. "Nyní vystupují lidé, kteří říkají, že z hovoru měli pochybnosti. Nikdo z nich mi ale o těch pochybnostech neřekl v době, kdy by bylo užitečné to vědět," poznamenal.

Podle svých slov Sondland neměl radost ze spolupráce s Giulianim. "Nechtěli jsme, aby do toho Giuliani vstoupil. Byl jsem tehdy stejně jako dnes přesvědčen, že ženy a muži z ministerstva zahraničí, ne prezidentův osobní právník, by měli nést odpovědnost za ukrajinské záležitosti," řekl velvyslanec. Dodal, že s Giulianim na prezidentův pokyn spolupracoval on, bývalý zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu Kurt Volker a americký ministr energetiky Rick Perry.

Tato trojice je médii označována jako three amigos (tři přátelé), neboť společně vedli Trumpovu alternativní politiku vůči Ukrajině. Jejich úkolem bylo prostřednictvím zákulisních tahů přimět Kyjev k dodání "špíny" na Bidena.

V prohlášení před sněmovním výborem dnes Sondland potvrdil, že ve vztahu k Ukrajině americký prezident postupoval podle zásady quid pro quo (něco za něco). Kompromitující informace o Bidenovi vázal hlavně na souhlas s návštěvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě. "Položíme-li si otázku, zda to bylo něco za něco, pak odpověď zní ano," řekl Sondland. "Giulianiho požadavkem bylo v duchu quid pro quo zařídit návštěvu prezidenta Zelenského v Bílém domě," konstatoval.

Sondland poslancům řekl, že 26. července s americkým prezidentem z Kyjeva telefonicky diskutoval o možném vyšetřování Bidenových aktivit na Ukrajině. Trump hledá důkazy, že jeho předpokládaný volební soupeř nutil v roce 2016 Kyjev, aby zastavil vyšetřování firmy Burisma, v níž působil Bidenův syn Hunter. Den před rozhovorem se Sondlandem šéf Bílého domu telefonicky hovořil se Zelenským.

Demokratický předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb Adam Schiff, který veřejné slyšení pořádá, k Sondlandově výpovědi řekl, že ukazuje, jak Trump upřednostňoval svůj osobní a politický prospěch nad zájmy Spojených států. Kongresman Devin Nunes, který je nejvýše postaveným republikánem ve výboru, naopak obvinil demokraty, že činí falešná obvinění. Nunes také řekl, že jeho republikáni z výboru chtějí předvolat Bidenova syna Huntera a také člověka, který ukrajinskou kauzu vynesl na veřejnost. Identita této osoby veřejnosti známa není.

Výpověď Sondlanda, kterého demokraté kvůli rozporům v předchozích svědectvích považují za nejméně důvěryhodného svědka, americká média ostře sledují. Sondland je totiž zatím jediným vypovídajícím svědkem, který měl v ukrajinské politice přímý přístup k prezidentovi. Je také jediným představitelem administrativy, který přiznal souvislost mezi pozastavením americké vojenské pomoci Ukrajině s vyšetřováním Bidena. Televize CNN již poznamenala, že Sondlandova dnešní výpověď rozhodně pro Bílý dům příjemná nebude.

Penceův úřad popřel tvrzení Sondlanda o Ukrajině

Americký republikánský viceprezident Mike Pence nikdy nehovořil s velvyslancem Spojených států v Evropské unii Gordonem Sondlandem o propojení vojenské pomoci Ukrajině s požadavkem, aby Ukrajina otevřela vyšetřování dřívějšího viceprezidenta za Demokratickou stranu Joea Bidena. V prohlášení, které popírá dnešní Sondlandovo tvrzení v Kongresu, to uvedl šéf Penceovy kanceláře Marc Short.

"Viceprezident nikdy nevedl s Gordonem Sondlandem konverzaci o vyšetřování Bidenů, společnosti Burisma či o podmínění finanční pomoci Ukrajině případným vyšetřováním," uvedl Short. "Tato údajná diskuse, na kterou si velvyslanec Sondland vzpomněl, se nikdy nestala," dodal.

Ač podle televize CNN Sondlandova výpověď Bílý dům a republikány zcela jistě nepotěšila, demokratům očekávané důkazy rovněž nepřinesla. Sondland totiž opakovaně popřel, že by mu Trump přímo řekl, že by americká vojenská pomoc byla podmíněna tím, že Ukrajina oznámí vyšetřování Joea Bidena.

Trump se od výpovědi Sondlanda distancoval

Prezident Spojených států Donald Trump se distancoval od dnešní veřejné výpovědi amerického velvyslance při Evropské unii Gordona Sondlanda v Kongresu zmínkou o rozhovoru, kdy mu řekl, že od Ukrajiny nic nechce. Šéf Bílého domu novinářům zároveň řekl, že Sondlanda příliš dobře nezná a nijak často s ním nehovořil.

Trump citoval z jiné Sondlandovy výpovědi, ve které velvyslanci na dotaz, co žádá od Ukrajiny, odpověděl, že nic nechce. Sondland dnes pod přísahou vypověděl, že nebylo pochyb, že Trump k Ukrajině přistupuje stylem "něco za něco", a že každý ve vedení Trumpovy administrativy o této politice věděl.

"Moc dobře ho neznám. Nemluvil jsem s ním často. Není to člověk, kterého dobře znám. Jeví se ale jako dobrý chlapík," řekl Trump novinářům o Sondlandovi. Velvyslanec v minulosti podporoval Trumpovu prezidentskou kampaň a na volby mu skrze své společnosti podle médií poslal milion dolarů (23 milionů korun).

To, že Sondlanda moc nezná, prohlásil Trump již dříve tento měsíc, když velvyslanec upravil své říjnové svědectví ve sněmovně. Změnu Sondland vysvětlil tím, že mu předchozí výslech osvěžil paměť, takže si vybavil rozhovor ve Varšavě s poradcem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tomu řekl, že americká vojenská pomoc Ukrajině pravděpodobně nebude obnovena dříve, než Kyjev veřejně učiní Washingtonem požadované protikorupční prohlášení o zahájení vyšetřování Trumpova politického rivala Joea Bidena.

Televize CNN poznamenala, že Trump ve snaze distancovat se od někoho často prohlašuje, že daného člověka moc nezná. V Sondlandově případě ale v říjnu učinil výjimku, neboť ho označil za opravdu dobrého člověka a skvělého Američana.

Proti Sondlandovým slovům se dnes ohradil také Trumpův osobní právník Rudy Guiliani, který podle velvyslance ukrajinskou záležitost vedl a se kterým Sondland na prezidentův příkaz spolupracoval. "Nikdy jsem se s ním nesetkal a jen několikrát jsem si s ním telefonoval," napsal na twitteru Giuliani. Odkázal také na červencový telefonát Trumpa se Zelenským, ve kterém americký prezident podle Giulianiho svému ukrajinskému protějšku jasně slíbil, že se s ním sejde i bez podmínky vyšetřování Bidena. "Záznam jasně ukazuje, že nebylo žádné ´něco za něco´, to samé platí i pro úplatky. KONEC PŘÍPADU!" dodal Giuliani.

Výhrady vyjádřil i americký ministr energetiky Rick Perry, o němž Sondland prohlásil, že s ním na alternativní politice Bílého domu vůči Ukrajině spolupracoval.

"Dnešní svědectví velvyslance Sondlanda překroutilo jak kontakty ministra Perryho s Rudym Giulianim, tak i nařízení, které ministr od prezidenta Trumpa dostal," uvedl Perryho úřad. "Jak bylo již dříve konstatováno, ministr Perry hovořil s Rudym Giulianim na prezidentův příkaz jenom jednou. Nikdo jiný se hovoru nezúčastnil. Nikdy předtím, během hovoru a ani poté nebyla za přítomnosti ministra Perryho použita slova Biden nebo Burisma," dodalo ministerstvo energetiky se zmínkou o společnosti Burisma, ve které působil Bidenův syn Hunter.