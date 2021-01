Trump podle NYT omilostnil svého bývalého stratéga Bannona

Washington - Americký prezident Donald Trump se rozhodl omilostnit svého bývalého poradce a hlavního stratéga Steva Bannona, který čelil obvinění z podvodu v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici s Mexikem. S odvoláním na představitele Bílého domu to napsal americký list The New York Times (NYT). Televize CNN s odkazem na své zdroje upozorňuje, že nejde o konečné rozhodnutí, dokud Trump nepodepíše příslušné dokumenty. Podle agentury Reuters Trump naopak neomilostnil sebe sama či svého právníka Rudyho Giulianiho.

Podle NYT Trump v úterý telefonicky s Bannonem hovořil. Milost byla popsána jako preventivní krok, který by v praxi zrušil obvinění Bannona, pokud by byl usvědčen.

Bannon byl obžalován v srpnu, že společně s dalšími třemi osobami podvedl dárce v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici mezi Spojenými státy a Mexikem. Vyšetřování podle federálních prokurátorů na Manhattanu ukázalo, že statisíce dolarů ze zisků dárcovské iniciativy navzdory slibům Bannona a dalších putovaly na jejich osobní výdaje. Bannon byl z vazby propuštěn na kauci pěti milionů dolarů a na kauci jsou na svobodě také zbylí tři obvinění, kteří museli odevzdat pasy. U soudu Bannon trval na své nevině.

Omilostnění Bannona je obzvlášť pozoruhodné, jelikož byl obžalován, ale nebyl dosud odsouzen. Naprostá většina prezidentských milostí a zmírnění trestů se v minulosti týkala lidí, kteří byli obžalováni a odsouzeni.

Bílý dům podle NYT plánoval zveřejnit seznam lidí, které Trump omilostnil, už dříve v úterý, ale debata ohledně omilostnění Bannona, jenž veřejně podporoval Trumpovu snahu zabránit potvrzení výsledků listopadových prezidentských voleb, prý byla příčinou zpoždění.