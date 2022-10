Trump podle nové knihy pravidelně splachoval dokumenty do záchodu

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump málem dal své dceři Ivance výpověď a pravidelně splachoval dokumenty do záchodu. Uvažoval také například o vybombardování mexických výroben drog a měl strach, že umře na covid-19. Tyto a další třaskavé momenty popisuje novinářka amerického listu The New York Times (NYT) Maggie Habermanová v knize Confidence Man, která vychází dnes.

Kniha sleduje Trumpa od doby, kdy byl newyorským podnikatelem, až po jeho život po nástupu do prezidentského úřadu. Vychází z rozhovorů s více než 200 zdroji, včetně bývalých spolupracovníků, a ze tří rozhovorů se samotným Trumpem. Bývalý prezident Habermanovou zkritizoval a na své sociální síti napsal, že její kniha obsahuje "mnoho vymyšlených příběhů s nulovým ověřováním faktů".

Osm nejvýbušnějších odhalení obsažených v knize dnes shrnul zpravodajský web BBC.

Habermanová píše, že při schůzce s tehdejším personálním šéfem Johnem Kellym a tehdejším poradcem Bílého domu Donem McGahnem Trump málem na twitteru oznámil, že jeho dcera Ivanka a zeť Jared Kushner - oba vysoce postavení spolupracovníci Bílého domu - opouštějí své funkce. Trumpovi v tom zabránil Kelly, který tehdejšímu prezidentovi doporučil, aby s Ivankou a Kushnerem nejprve promluvil. To prezident neudělal a oba zůstali na svých postech do konce Trumpova mandátu. Kniha také uvádí, že Trump svého zetě často kritizoval a když si poslechl jeden z jeho projevů v roce 2017, prohlásil o něm, že "zní jako dítě". Trump to označuje za fikci a popírá, že chtěl dát své dceři nebo Kushnerovi výpověď.

Trump podle knihy také uvažoval o tom, že by nechal vybombardovat mexické laboratoře na výrobu drog, což naprosto šokovalo tehdejšího ministra obrany Marka Espera. Myšlenka vzešla z rozhovoru mezi Trumpem a Brettem Giroirem, admirálem Sboru veřejného zdravotnictví USA. Trump si Giroira kvůli uniformě spletl s vojákem a navrhl bombardování výroben drog v Mexiku, Bílý dům poté požádal Giroira, aby za Trumpem nechodil v uniformě.

Když Trump v říjnu 2020 onemocněl covidem-19 a jeho stav se začal zhoršovat, měl podle knihy strach, že zemře. Náměstek personálního šéfa Bílého domu Tony Ornato prezidenta varoval, že pokud se jeho zdravotní stav bude dále zhoršovat, bude nutné spustit postupy k zajištění kontinuity vlády. Strach ze smrti na covid-19 Trump podle knihy měl navzdory tomu, že pandemii opakovaně zlehčoval, protože si nechtěl poškodit image. Podle Habermanové Trump požádal své spolupracovníky, aby si sundali roušky, a tehdejšímu newyorskému guvernérovi Andrewovi Cuomovi poradil, aby o viru nemluvil v televizi. Nedělejte z toho takovou vědu," řekl podle knihy Trump Cuomovi. "Uděláte z toho problém,"dodal.

Kniha také popisuje několik setkání mezi Trumpem a světovými lídry. Například při svém prvním setkání s tehdejší britskou premiérkou Theresou Mayovou Trump hovořil o potratech, přičemž prohlásil: "Někteří lidé jsou pro život, někteří pro volbu. Představte si, že by nějaká potetovaná zvířata znásilnila vaši dceru a ona otěhotněla". Poté v rozhovoru o Severním Irsku změnil téma a mluvil o tom, jak zablokovat stavbu větrných turbín na moři v blízkosti svého pozemku.

Když začalo být jasné, že jej v prezidentských volbách v roce 2020 porazil demokrat Joe Biden, chtěl Trump po svém osobním právníkovi a někdejšímu starostovi New Yorku Rudym Giulianim, aby zvrátil výsledek. "Dobře, Rudy, velíš ty. Rozjeď se, dělej si co chceš. Je mi to jedno," řekl Trump poté, co ostatní právníci odmítli zajít tak daleko, jak požadoval ve své snaze o zvrácení výsledků voleb.

V roce 2016 během předvolební kampaně byl Trump v letadle vyzván členy svého týmu, aby se vyjádřil k tomu, že nezveřejnil svá daňová přiznání. Podle Habermanové se Trump opřel a náhle z něj vypadlo: "Víte, že moje daně jsou auditovány, neustále čelí auditům". "Takže chci říct, že bych mohl prostě říct: 'Zveřejním je, až nebudu čelit auditu, protože mu budu čelit vždy'". NYT v roce 2020 s odvoláním na uniklé Trumpovy finanční dokumenty napsal, že Trump v roce, kdy se stal prezidentem, zaplatil na federálních daních jen 750 dolarů (18.500 Kč).

Zaměstnanci Bílého domu podle knihy také pravidelně nacházeli toaletu ucpanou potištěnými dokumenty a domnívali se, že je tam Trump spláchl. Údajně také dokumenty trhal, což je v rozporu se zákonem o prezidentských záznamech, podle kterého jsou dokumenty přijaté nebo vytvořené prezidentem majetkem americké vlády a po uplynutí prezidentského mandátu mají být předány Národnímu archivu USA.

Trump si podle knihy také spletl zaměstnance demokratů Chucka Schumera a Nancy Pelosiové s číšníky, protože to byli příslušníci etnických menšin. Podle Habermanové je krátce po své inauguraci na setkání s kongresmany požádal, aby přinesli jednohubky.