Trump podle AP před volbami oživuje svou taktiku z roku 2016

New York - Americký prezident Donald Trump oprašuje přístup, který mu v roce 2016 pomohl porazit někdejší demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou. V posledních dnech se snaží vykreslit letošní volby jako souboj mezi nečestným představitelem vládnoucí elity a politickým outsiderem, který je cílem útoků, protože se postavil proti systému. Tentokrát je však tento takzvaný outsider prezidentem Spojených států, napsala agentura AP.

Trump a jeho poradci se usilovně snaží přenést pozornost z pandemie způsobené koronavirem, a tak znovu nastartovali svoje stroje na mlhu. Tuto jejich snahu ještě zesilují konzervativní média, stejně jako tomu bylo při vyšetřování vlivu Ruska na poslední prezidentské volby či během vyšetřování údajných Trumpových pochybení, které nakonec vedlo k ústavní žalobě na prezidenta.

Jejich posledním cílem je prezidentův pravděpodobný vyzyvatel Joe Biden, jehož se méně než šest měsíců před volbami snaží očernit v očích voličů.

V rámci této strategie se již soustředili na zveličování obvinění, že Bidenův syn Hunter těžil z toho, že jeho otec zastával v minulé administrativě pozici viceprezidenta. Trump k tomu nedávno přidal Bidenovy vztahy s Čínou, která podle prezidenta nese plnou vinu za šíření covidu-19. Minulý týden se tyto snahy rozjely naplno, když Trump začal využívat odhalení, že Biden v pozici viceprezidenta věděl o vyšetřování vztahů mezi Ruskem a Michaelem Flynnem, někdejším Trumpovým poradcem. Předkládá jej jako důkaz o spiknutí, jehož cílem bylo podrýt jeho prezidentství ještě předtím, než začalo.

Ústředním bodem bezprecedentních útoků Trumpa na jeho předchůdce byla zpráva o odhalení Flynnovy identity v nahraném telefonickém rozhovoru s cizincem, jehož sledovaly tajné služby. Ačkoliv je žádost o určení identity lidí v takových rozhovorech běžným požadavkem vládních činitelů vůči rozvědkám, Trump bez předložení důkazů tvrdí, že Barack Obama, a tím i jeho viceprezident, spáchali "největší politický podvod, falešnost v historii naší země".

"Za tím vším stojí Obama. Za tím vším stojí Biden. Tito lidé jsou zkorumpovaní - celá ta věc byla zkorumpovaná - a my jsme je chytili," řekl Trump. "Lidé by za takovéhle věci měli jít do vězení," dodal.

Bidenova kampaň se rychle ohradila, obvinění popřela a poznamenala, že vyzrazení identity jako ve Flynnově případu je běžnou praxí, která pomáhá činitelům lépe porozumět informacím shromážděným tajnými službami.

Trumpova schopnost odvádět pozornost, odrážet útoky a dominovat novinovým titulkům nadále nemá mezi politiky obdoby. Před čtyřmi lety se mezi jeho mnohými útoky na Hillary Clintonovou objevilo obvinění, že její používání soukromého e-mailového serveru v pozici ministryně zahraničí bylo ohrožením národní bezpečnosti, a nařčení z toho, že využívala svoje vazby na vysoké politiky, aby obohatila svou rodinu přes nevládní organizaci The Clinton Foundation. Na řadu voličů tyto náznaky zabraly a zesílily u nich předchozí pochyby ohledně integrity političky, která byla na očích veřejnosti po desetiletí a společně se svým manželem, bývalým prezidentem, občas s obtížemi udržovala dojem důvěryhodnosti.

Podle průzkumů bude však útok proti Bidenovi obtížnější. Méně voličů uvádí, že jej nemají rádi. A zatímco se v roce 2016 voliči s negativním pohledem na oba kandidáty s velkou převahou přiklonili k Trumpovi, nyní se prozatím zdá, že preferují Bidena.

Bidenova kampaň se rozhodla odpovídat na prezidentovy výpady dvojím způsobem: detailně Bidena bránit na základě faktů a následně uvést, že Trumpovy útoky jsou výrazem jeho vlastních slabin. Poukazuje tak na pokračující podnikatelské aktivity Trumpovy rodiny po celém světě, na to, že jeho dcera a zeť pracují v Bílém domě, či na fakt, že Bílý dům několik týdnů chválil čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga předtím, než začal Peking vinit z pandemie.

Nicméně Trumpovy kouřové clony již zmátly Američany ohledně ruského i ukrajinského vyšetřování. A zatímco obvinění týkající se odhalení Flynnovy identity by mohla povzbudit spíše republikánskou volební základnu, Trumpovi příznivci se domnívají, že by tím mohli Bidena nastínit v negativním světle a dokázat koordinovanou snahu podrazit právoplatně zvoleného prezidenta.

"Je to připomínka toho, že Trump je člověk zvenku, který se snaží bojovat s těmi, kteří jsou zakořeněni u moci již desetiletí," poznamenal Jason Miller, vysoce postavený poradce Trumpovy kampaně z roku 2016. "A pokud je Trump člověk zvenku, je Biden člověk zevnitř," řekl Miller agentuře AP.