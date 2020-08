Trump podepsal exekutivní příkazy na pomoc postiženým krizí

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes obešel Kongres a podepsal sérii exekutivních příkazů na pomoc Američanům zasažených pandemií covidu-19. Opatření se týkají bydlení, podpory v nezaměstnanosti či osvobození od některých daní. Informovala agentura Reuters. Příkazy Trump podepsal po tiskové konferenci ve svém soukromém golfovém klubu v Bedminsteru v New Jersey.

Zástupci demokratů, republikánů a Bílého domu se v pátek na dalším balíku ekonomické pomoci neshodli. Zatímco demokraté prosazují finanční pomoc tři biliony dolarů (necelých 67 bilionů Kč) a více, republikáni trvají na jednom bilionu dolarů. Předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová z Demokratické strany uvedla, že kompromisní návrh demokratů dva biliony dolarů odmítl za Bílý dům ministr financí Steven Mnuchin.

Trump uvedl, že příkazy poskytnou desítkám milionů Američanů, kteří se kvůli koronaviru ocitli bez práce, dalších 400 dolarů týdně (bezmála 9000 Kč) na podporu v nezaměstnanosti. Některé z příkazů se nicméně podle Reuters pravděpodobně stanou předmětem právních sporů, protože rozhodování o rozpočtových záležitostech náleží podle amerických zákonů Kongresu.

"To jsou peníze, které potřebují, jsou to peníze, které chtějí, povzbudí je to, aby se vrátili do práce," uvedl Trump k příkazu o podpoře v nezaměstnanosti, který je proti dosavadní dodatečné podpoře nižší o 200 dolarů. Republikáni tvrdí, že vyšší podpora by naopak Američany nedostatečně motivovala k návratu do práce, což však ekonomové podle Reuters zpochybňují.

Další příkazy se týkají odkladu daní ze mzdy, prodloužení zákazu vystěhování nájemníků či pozastavení splácení studentských půjček