Washington - Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, jehož cílem je bránit zahraničnímu vměšování do voleb v USA. Obsahuje pokyny pro ministerstva financí a zahraničí týkající se možných sankcí vůči státům a dalším aktérům, kteří by se pokusili volby ovlivnit. Novinářům to dnes řekl bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton.

Sankce mohou podle něj obsahovat zmrazení majetku nebo omezení přístupu k americkým finančním institucím. Úřady také mohou zakázat americkým občanům, aby investovali do společností, kterých se příkaz dotkne.

Podle serveru televize Fox News se exekutivní příkaz týká nejen vměšování do volebních kampaní, ale také propagandy. Šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats bude na základě nového dekretu povinen možné zahraniční vměšování do amerických voleb pravidelně vyhodnocovat. Ministerstva financí a zahraničí pak na základě těchto zpráv rozhodnou o případných sankcích, dodal server.

Americké tajné služby jsou přesvědčeny, že kampaň před prezidentskými volbami v roce 2016 ovlivňovalo Rusko, a to v Trumpův prospěch. Moskva to popírá, stejně jako sám Trump. Kauzu již delší dobu vyšetřuje tým zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera. Trump označuje Muellerovo vyšetřování za hon na čarodějnice.

Soud nedávno uložil bývalému členovi Trumpova volebního štábu, právníku Georgeovi Papadopoulosovi, trest 14 dní vězení za lhaní při vyšetřování ruského vměšování do voleb. Papadopoulos je považován za ústřední postavu vyšetřování vlivu Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016 - byl prvním, kdo přistoupil na spolupráci s FBI, a je prvním, kdo si vyslechl rozsudek. Na spolupráci s vyšetřovateli před časem přistoupil například i bývalý Trumpův osobní právník Michael Cohen.