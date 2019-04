Washington - Mexiko zadrželo tisíce lidí směřujících k americkým hranicím a v jeho chování je od pondělí patrný velký rozdíl. V Bílém domě to dnes prohlásil prezident USA Donald Trump. Zopakoval ale, že bude-li muset, nebude váhat s uzavřením americko-mexických hranic, jak už varoval mexickou stranu minulý týden.

Prezident v pátek pohrozil, že hranici tento týden uzavře, protože Mexiko prý na nelegální migraci vydělává. "Necháme to zavřené na dlouhou dobu. Nedělám si legraci. Mexiko to musí zastavit," řekl Trump novinářům. Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard pak na twitteru napsal, že jeho země pod výhrůžkami nejedná.

Dnes Trump připustil, že zavření hraničních přechodů by mělo negativní dopad na americkou ekonomiku. Podle agentury Reuters by znemožnilo cestování milionům lidí, kteří překračují hranice legálně. Mohlo by rozvrátit i obchodní výměnu v hodnotě miliard dolarů.

"Musím tady mít bezpečno," zdůvodnil Trump případné zavření hranic. "Buď budeme mít silnou hranici, nebo budeme mít zavřenou hranici," konstatoval. Připustil ale, že sousední stát udělal "velký pokrok".

Zmírnění svého stanoviska naznačil Trump i na twitteru. "Po mnoha letech (desetiletích) Mexiko zadrželo velký počet lidí na své jižní hranici, hlavně z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru. Všichni jen po léta brali americké peníze a nedělali pro nás absolutně nic. Stejně jako demokrati v Kongresu!" napsal prezident.

Prezidentská mluvčí Sarah Sandersová dnes v televizi Fox News řekla, že Mexiko při blokování migrace zmobilizovalo síly a mělo by v tom pokračovat. "Projevují značnou dávku odpovědnosti," řekla americké televizi. "Dělají toho teď mnohem víc, nepouštějí dál osoby, které chtějí v USA žádat o azyl. Opravdu nám tím pomáhají a chceme, aby to tak pokračovalo," uvedla Sandersová.

Americká vláda má podle mluvčí zájem, aby se Mexiko problémem migrace zabývalo, "abychom nebyli nuceni sáhnout k drastickým opatřením, jako je uzavření hraničních přechodů".