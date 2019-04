Washington - Sdílení nákladů mezi členskými státy Severoatlantické aliance se o mnoho zlepšilo. Při setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem to dnes v Bílém domě řekl prezident Donald Trump. Byl by ale rád, kdyby státy aliance vydávaly na obranu ještě víc.

Trump od nástupu do Bílého domu opakovaně žádá po členských státech NATO, aby vydávaly na obranu ročně nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu, což nemalá část z nich včetně České republiky nečiní. Dnes řekl, že by členové aliance měli platit ještě víc než dvě procenta. Loni prezident na summitu aliance hovořil o čtyřech procentech, připomněla agentura Reuters.

"Spolupracovali jsme s cílem přesvědčit některé naše spojence, aby platili svůj spravedlivý podíl," řekl americký prezident Stoltenbergovi. Konstatoval, že platba USA je nepřiměřeně vysoká.

Pokrok v této oblasti je ale podle šéfa Bílého domu "úžasný". Výdaje na obranu "letí vzhůru, lidé platí, takže jsem moc šťastný," řekl prezident. Poukázal nicméně na Německo jako na stát, který podle něj neplatí do pokladny aliance spravedlivou sumu. "Upřímně řečeno, Německo neplatí spravedlivý podíl, neplatí co by měli, jen necelé jedno procento," prohlásil.

Americký prezident rovněž v odpovědi na dotazy novinářů vyjádřil naději, že Rusko nebude bezpečnostní hrozbou. Domnívá se, že Spojené státy se s Moskvou dohodnou. Šéf Bílého domu se zmínil i o situaci v Afghánistánu, kde "jsme dosáhli velkého pokroku".

Stoltenberg přijel do Washingtonu na oslavy 70. výročí založení NATO. Ve středu se při této příležitosti v hlavním městě USA uskuteční schůzka ministrů zahraničí členských států aliance.