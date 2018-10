New York - Američané se musí sjednotit a vyslat jasný signál, že politické násilí nemá v zemi místo. Prohlásil to dnes americký prezident Donald Trump v prvním veřejném komentáři k opakovaným pokusům o atentát na čelné demokratické politiky v USA, k nimž se uchýlil neznámý pachatel s pomocí zásilek s výbušninou.

"Tyto zbabělé pokusy nemůžeme tolerovat. Všechny, kdo volí násilí, co nejrozhodněji odsuzuji," prohlásil prezident. O nebezpečných zásilkách ho informovalo vedení FBI, ministerstva spravedlnosti a prezidentské ochranky USSS.

Vládní agentury se do vyšetřování pustily plnou silou, ujistil Trump účastníky washingtonské konference o drogové závislosti, kterou navštívil. "V těchto chvílích se musíme sjednotit, musíme být pospolu," prohlásil prezident, kterého kritici obviňují z odpovědnosti za hluboké rozdělení americké společnosti a vyvolávání nenávistných projevů.

"Do nebe volající chování se příčí všemu, co je Američanům drahé," pokračoval Trump. Z incidentu, jehož terčem se od počátku týdne stali mimo jiných exprezident Barack Obama nebo Trumpova neúspěšná soupeřka z prezidentských voleb Hillary Cĺintonová, jsou Američané znepokojeni, rozzlobeni a nešťastní. "Musíme se tomu dostat až na dřeň," konstatoval šéf Bílého domu.

Neznámý pachatel rozesílá v USA funkční bomby opozičním politikům

Dva týdny před volbami do amerického Kongresu vyvolaly v zemi velkou nervozitu zprávy o funkčních bombách, rozesílaných od počátku týdne čelným politikům Demokratické strany a televizi CNN netající se kritikou politiky vládních republikánů. Volby jsou mimořádně ostře sledované vzhledem k možnému vítězství demokratů ve volbách do Sněmovny reprezentantů, které by výrazně zkomplikovalo realizaci záměrů prezidenta Donalda Trumpa. Výbušná zařízení byla v zásilkách včas zjištěna.

Trubkovou bombu naplněnou trhavinou dostal bývalý demokratický prezident Barack Obama. Prakticky stejná výbušnina přišla i na adresu Hillary Clintonové, Trumpovy protikandidátky v prezidentských volbách a manželky exprezidenta Billa Clintona, a miliardáře a štědrého sponzora demokratů George Sorose.

Kvůli stejnému výbušnému zařízení byla dnes evakuována budova společnosti Time Warner v New Yorku, v níží sídlí redakce televize CNN. Policie navíc oznámila, že k výbušnině útočník přiložil obálku se zatím nezjištěným bílým práškem. Adresátem byl spolupracovník CNN, bývalý šéf CIA a vyhlášený Trumpův kritik John Brennan.

O okolnostech nálezů podle listu The New York Times zatím nejsou bližší informace. Policie novinářům sdělila, že v pokusu o atentát na Sorose a Clintonovy a zřejmě i v případě trhaviny pro Obamu a CNN šlo o trubkovou bombu asi 15 centimetrů dlouhou, napěchovanou výbušnou látkou. Nikdo se k odpovědnosti nepřihlásil, takže o motivech se zatím nic neví, uvedl newyorský list.

Zprávy o nebezpečných zásilkách tím ale neskončily. Televize MSNBC oznámila, že policisté zabavili podezřelou zásilku, která byla adresována bývalému ministru spravedlnosti ve vládě Baracka Obamy Eriku Holderovi. Exministr Holder byl prvním Američanem tmavé pleti v této funkci.

V kalifornském San Diegu byla dnes podle agentury AFP evakuována kvůli podezřelému balíčku kancelář Kamaly Harrisové, senátorky za Demokratickou stranu. O podezřelém balíčku, který obdržela jeho kancelář, informoval novináře také demokratický politik a newyorský guvernér Andrew Cuomo. Později se ukázalo, že zásilka nebyla nebezpečná.

Bezpečnostní služba amerického Kongresu oznámila, že ve své marylandské centrále zadržela podezřelou zásilku určenou demokratické poslankyni Sněmovny reprezentantů Maxine Watersové. Obsah zásilky zkoumá FBI. Televize CNN s odvoláním na vyšetřovatele uvedla, že nejsou žádné signály naznačující podíl zahraničních teroristů na rozesílání výbušnin.

Prezident snahy o útok trhavinou odsoudil. "Tyto zbabělé pokusy nemůžeme tolerovat. Všechny, kdo volí násilí, co nejrozhodněji odsuzuji," prohlásil Donald Trump. "Tajná služba Spojených států a další policejní složky věc vyšetřují a nasadí všechny síly k ochraně kohokoli, kdo by byl těmito zbabělci ohrožen," uvedla prezidentská mluvčí Sarah Sandersová.

Newyorský senátor Bill de Blasio oznámil, že žádné reálné riziko městu nehrozí. Radnice nicméně rozhodla o tom, že v New Yorku zvýší bezpečnostní zajištění. Hillary Clintonová poděkovala prezidentské ochrance za to, že zjistila nebezpečný předmět dlouho před tím, než se mohl dostat do jejího domu. Cuomo očekává, že další zásilky budou pokračovat.

Filantrop a politický aktivista Soros je častým terčem tvrdé kritiky konzervativních skupin a na jeho adresu zazívají výhrůžky amerických antisemitů. Nedávno byl v konzervativních médiích lživě obviněn, že financuje karavanu migrantů, která ze středoamerických států míří k americkým hranicím.

Clintonovi se v těchto dnech zapojili do kampaně před blížícími se kongresovými volbami a objíždějí volební shromáždění demokratických kandidátů. Demokraty kandidující v listopadových volbách aktivně podporuje i Obama.