Trump plánuje návrat na pondělí, štáb ohlásil mítink na Floridě

Washington - Americký prezident Donald Trump by se mohl naplno do předvolební kampaně vrátit ihned po víkendu, tedy deset dní po zprávě o svém pozitivním testu na koronavirus. Jeho volební štáb dnes ohlásil pondělní mítink s voliči na Floridě poté, co padly plány na dřívější přesun prezidenta mimo Washington. Místo toho chce Trump v sobotu promluvit ke stovkám hostů na zahradě Bílého domu, napsal deník The New York Times (NYT). Nové informace od prezidentova lékaře ani večer nepřicházely.

Pozitivní test na koronavirus ohlásil Trump minulý týden v noci na pátek a už týden tak nemůže vystupovat na předvolebních mítincích. Jeho poradci dnes uváděli, že by se k nim rád vrátil co nejdříve. Do hlavního termínu voleb zbývalo dnes 25 dní a Trump v celostátních průzkumech preferencí výrazně zaostává za svým vyzyvatelem z Demokratické strany Joem Bidenem.

Hlavní lékař Bílého domu Sean Conley ve čtvrtek uvedl, že prezident má tři dny po návratu z nemocnice léčbu spojenou s covidem-19 za sebou a že už v sobotu by se mohl vrátit k plnění svých veřejných povinností. Trump následně v rozhovoru v televizi Fox News naznačil, že by se v sobotu mohl objevit na předvolební akci na Floridě.

Dnešní vyjádření Bílého domu ale tyto plány nepotvrzovala a prezident o víkendu nejspíše zůstane ve svém sídle v americké metropoli. S příchodem večera pak Trumpova kampaň oznámila, že hlava státu se na Floridu vydá v pondělí. První vystoupení před voliči po zdravotní pauze se má uskutečnit na letišti v Orlandu.

Trump ovšem stále neoznámil negativní test na virus SARS-CoV-2. "Nebude tam venku, pakliže by mohl šířit virus," ujišťovala dnes mluvčí Kayleigh McEnanyová, která patří mezi řadu nakažených osob z Trumpova okolí. Ohlásila na dnešek další vyjádření lékaře Conleyho, to se ale během odpoledne na americkém východním pobřeží neuskutečnilo.

Zda by mohl být Trump stále nakažlivý, tak pořád není jasné, a nejasnosti dál panují i kolem dalších aspektů jeho diagnózy. Prezidentův tým nadále odmítá sdělit, kdy měl Trump naposledy negativní test na koronavirus SARS-CoV-2. To vyvolává pochybnosti, zda prezident dříve absolvoval každodenní testy, jak Bílý dům tvrdil.

Otazníky se stále vznáší i nad tím, od koho se prezident nakazil a jak přesně se infekce začala šířit v jeho okolí. Jisté nicméně je, že koronavirus v posledních týdnech zasáhl desítky lidí, kteří pracují v Bílém domě, nebo kteří byli na přelomu září a října v kontaktu s jeho šéfem. Infekce se nevyhnula první dámě USA, několika prezidentovým poradcům a asistentům, rovněž členům úklidového týmu Bílého domu.

K vývoji pravděpodobně přispěly události z 26. září, kdy do sídla amerického prezidenta přišlo přes 100 hostů na ceremoniál k představení kandidátky na uvolněné místo v americkém nejvyšším soudu. Na převážně venkovní akci se nedodržovaly rozestupy, většina účastníků neměla roušky.

"Myslím, že data hovoří za sebe, v Bílém domě jsme měli superpřenašečskou událost. Bylo to v situaci, kdy byli lidé natlačení u sebe a neměli roušky," řekl dnes přední americký epidemiolog Anthony Fauci.

Trump přesto zřejmě plánuje podobnou akci na sobotu. Americká média informovala, že chce sezvat stovky hostů na zahradu Bílého domu a promluvit k nim z jednoho z balkonů. Bylo by to jeho první vystoupení před větším počtem lidí za více než týden.