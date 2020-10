Trump oznámil, že opustí nemocnici, prý se cítí velmi dobře

Washington - Americký prezident Donald Trump už noc na úterý nestráví ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Na twitteru napsal, že jeho hospitalizace spojená s nákazou koronavirem skončí dnes v 18:30 místního času (krátce po půlnoci SELČ). Šéf Bílého domu je v nemocnici nedaleko Washingtonu od pátku. Podle jeho lékaře splnil všechny podmínky pro přesun do jiného prostředí, avšak možná ještě nemá úplně vyhráno.

"Dnes v 18:30 opustím skvělé zdravotnické centrum Waltera Reeda. Cítím se opravdu dobře! Nebojte se covidu. Nenechte jej ovládnout vaše životy," uvedl Trump o nemoci, s níž už ve Spojených státech umřelo na 210.000 lidí. Americká bilance obětí koronavirové epidemie je v absolutním srovnání nejvyšší na světě.

Mezi miliony Američanů, u nichž testy odhalily přítomnost viru SARS-CoV-2, se Trump podle oficiálních informací zařadil ve čtvrtek večer. O den později se vrtulníkem přesunul do areálu vojenské nemocnice, když se u něj projevily příznaky covidu-19. Lékaři u prezidenta dvakrát v uplynulých dnech pozorovali sníženou hladinu kyslíku v krvi, podali mu experimentální lék na bázi uměle vytvořených protilátek, také lék remdesivir a nakonec i kortikosteroid dexametazon.

"Pod Trumpovou administrativou jsme vyvinuli jisté velmi dobré léky a poznatky. Cítím se lépe, než jsem se cítil před 20 lety!" dodává americký prezident v nejnovějším tweetu.

Minimálně jeho léčba remdesivirem bude ještě pokračovat. Trumpův lékař Sean Conley na tiskové konferenci před vojenskou nemocnicí v Bethesdě uvedl, že hlava státu v úterý v Bílém domě dostane pátou dávku tohoto přípravku. "Možná ještě není úplně za vodou," citoval Conleyho zpravodajský web BBC.

Lékař Bílého domu mimo jiné sdělil, že Trumpovi byl dvakrát podán dodatečný kyslík, a to v pátek a v sobotu, nyní už je u něj údajně hladina kyslíku v normálu. "V posledních 24 hodinách... naplnil nebo překonal všechna standardní kritéria pro propuštění z nemocnice," řekl Conley. Dodal, že prezident bude nadále mít nepřetržitě k dispozici tu nejlepší zdravotní péči.

Trumpův návrat do Bílého domu byl ohlášen za situace, kdy se americká veřejnost dozvídá o dalších a dalších pozitivních testech mezi lidmi blízkými Trumpovi i mezi níže postavenými pracovníky Bílého domu. Laboratorní potvrzení infekce koronavirem dnes oznámila prezidentova mluvčí Kayleigh McEnanyová, americká média následně informovala, že nákazu testy odhalily také u dvou jejích podřízených.

Kromě počtu nakažených v Bílém domě nadále panují nejasnosti i okolo vývoje diagnózy a léčby u jeho šéfa. Conley dnes například odmítl sdělit, kdy měl Trump naposledy negativní test na koronavirus, a neodpověděl i na některé další otázky. Rovněž nechtěl komentovat Trumpova slova o tom, že by se Američané covidu-19 neměli bát.

Úmrtí připisovaná této nemoci aktuálně v USA přibývají tempem asi 700 za den, zatímco bilance nakažených narůstá při rekordní intenzitě testování o více než 40.000 případů denně.

Bílý dům: Zdravotní stav Trumpa se nadále zlepšuje

Zdravotní stav prezidenta USA Donalda Trumpa nakaženého koronavirem se v noci na dnešek nadále zlepšoval. Jeho administrativa tak věří v to, že Trump ještě dnes opustí nemocnici a vrátí se ke svému obvyklému pracovnímu rozvrhu. Podle stanice Fox News to dnes uvedl personální šéf Bílého domu Mark Meadows.

"Mluvil jsem s prezidentem dnes ráno (po poledni SELČ). Přes noc se jeho stav nadále zlepšoval a je připraven vrátit se ke svému normálnímu pracovnímu rozvrhu," řekl Meadows. Prezidenta podle něj mají ještě prohlédnout jeho lékaři, kteří znovu zhodnotí jeho zdravotní stav. "Stále jsme optimističtí ohledně toho, že se ještě dnes bude schopen vrátit do Bílého domu," dodal personální šéf.

Trump v prezidentském apartmá ve vojenské nemocnici za Washingtonem pobývá už čtvrtý den, během nichž jeho tým podle agentury Reuters o jeho zdravotním stavu poskytuje rozporuplné informace. Ačkoliv již v neděli informovali lékaři o tom, že by se mohl dnes vrátit do Bílého domu, uvedli zároveň, že dvakrát trpěl nedostatečnou hladinou kyslíku v krvi a že mu je podáván kortikosteroid dexametazon či látka remdesivir, jež se obvykle používají u pacientů s těžkým průběhem covidu-19.

Někteří lékaři mimo prezidentův tým přitom spekulují o tom, že by mohl být Trumpův zdravotní stav horší, než jeho doktoři sdělují veřejnosti. Prezident totiž patří do rizikové kategorie pacientů kvůli svému vysokému věku a nadváze.

Trump přes víkend zveřejnil řadu krátkých videí, v nichž se snažil přesvědčit veřejnost o svém dobrém zdravotním stavu. V neděli pak vyjel na krátkou vyjížďku ve své limuzíně, při níž zdravil své podporovatele, kteří se shromáždili před nemocnicí Waltera Reeda. Podle kritiků tím však ohrozil zdraví členů své ochranky, kteří jej v autě vezli.

Deník The New York Times (NYT) napsal, že Trump je 30 dní před vyvrcholením prezidentských voleb odhodlán nedávat najevo slabost. Dodal, že šéf Bílého domu dlouhodobě "nenávidí nemocnice a cokoli spojeného s nemocemi". Podle dvou nejmenovaných osob z jeho okolí Trump touží po co nejrychlejším ukončení hospitalizace, přičemž někteří jeho poradci údajně vyjadřují obavu, že bude lékařům o svém stavu lhát.