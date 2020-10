Trump oznámil, že měl pozitivní test na koronavirus

Washington - Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania měli ve čtvrtek pozitivní test na koronavirus. Šéf Bílého domu to oznámil na svém twitterovém účtu několik hodin poté, co přišla zpráva o nákaze u jeho poradkyně Hope Hicksové. Informaci o prezidentovi a první dámě záhy v prohlášení potvrdil Trumpův lékař Sean Conley. Nákaza se u hlavy státu objevila měsíc před prezidentskými volbami v USA, ve kterých Trump obhajuje svůj mandát.

"Dnes večer (ve čtvrtek), jsme první dáma a já byli pozitivně testováni na covid-19. Okamžitě zahájíme karanténu a proces rekonvalescence. Společně se z toho dostaneme!" uvedl Trump. Předtím na twitteru potvrdil informaci amerických médií, že pozitivní nález měla pracovnice Bílého domu Hicksová, která je považována za jednu z nejbližších prezidentových spolupracovnic.

Infekce se u Trumpa objevuje poté, co prezident dlouhodobě zlehčoval závažnost epidemie ve Spojených státech, píše deník The New York Times.

Podle Trumpova lékaře Conleyho hodlají prezident a první dáma strávit nejbližší dny v Bílém domě. "Očekávám, že prezident bude bez přerušení pokračovat ve výkonu svých povinností, zatímco se bude zotavovat," uvádí komuniké.

Conley bez dalších podrobností oznámil, že Trump i Melania byli po pozitivním testu na virus SARS-CoV-2 v dobrém stavu. Jak podotýká agentura AP, u šéfa Bílého domu je zvýšené riziko komplikací spojených s covidem-19, neboť je mu 74 let.

S nemocí z koronaviru už je v USA spojováno více než 207.000 úmrtí, infekce se v zemi s asi 330 miliony obyvatel potvrdila ve skoro 7,3 milionu případů. Obě americké bilance jsou v absolutním srovnání vyšší než statistiky z kterékoli jiné země, přičemž v USA každý den přibývají desetitisíce nákaz a stovky mrtvých. Prezident Trump dlouhodobě situaci zlehčuje a rozporuje některá stanoviska zdravotnických činitelů, zatímco odráží kritiku, že je zodpovědný za vysokou bilanci obětí.