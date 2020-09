Trump oznámil, že do Nejvyššího soudu příští týden nominuje ženu

Washington - Americký prezident Donald Trump v sobotu na předvolebním mítinku v Severní Karolíně oznámil, že do amerického Nejvyššího soudu hodlá příští týden nominovat ženu. Informovala o tom agentura Reuters. Trumpova náhrada za zesnulou liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou by mohla dát konzervativcům v devítičlenném tribunálu významnou převahu. Nominaci musí schválit Senát, kde nyní mají většinu Trumpovi republikáni.

"Příští týden představím kandidátku. Bude to žena," řekl Trump svým stoupencům ve Fayetteville v Severní Karolíně. "Myslím, že by to měla být žena, protože skutečně mám mnohem raději ženy než muže," dodal. Jeho stoupenci mezitím skandovali: "Obsaďte to místo". Dříve Trump jako dvě možné kandidátky zmínil konzervativní soudkyně Amy Coneyovou Barrettovou a Barbaru Lagoaovou.

Ginsburgová ve věku 87 let v pátek podlehla rakovině. Soudkyní Nejvyššího soudu byla přes 27 let. Trump, který chce obhájit mandát v prezidentských volbách 3. listopadu, nyní vidí šanci, jak převážit poměr sil v devítimístném senátu ve prospěch konzervativců z dosavadních pěti ku čtyřem na šest ku třem. Kandidáta či kandidátku nominovaného prezidentem musí potvrdit Senát, kde republikáni mají většinu 53 ku 47.

Šéf senátních republikánů Mitch McConnell se už v pátek zavázal, že prosadí hlasování o nástupkyni Ginsburgové, pokud prezident navrhne svého kandidáta.

Ne všichni republikáni ale snahu prezidenta místo po Ginsburgové obsadit co nejdříve vítají. Senátorka za stát Maine Susan Collinsová v sobotu uvedla, že nominaci by měl učinit vítěz listopadových voleb. Zdůraznila přitom, že mandát soudců Nejvyššího soudu je doživotní.

Opoziční demokraté postup Trumpa kritizují a tvrdí, že s hledáním náhrady je lepší počkat do dalšího volebního období.

V případě, že by v listopadových volbách zvítězil kandidát demokratů Joe Biden a demokraté by zároveň získali většinu v Senátu, není podle agentury Reuters vyloučeno, že se McConnell pokusí prosadit konzervativního kandidáta, než nový prezident a senátoři v lednu složí přísahu.