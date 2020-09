Trump oznámil, že do Nejvyššího soudu příští týden nominuje ženu

Washington - Americký prezident Donald Trump v sobotu na předvolebním mítinku v Severní Karolíně oznámil, že do amerického Nejvyššího soudu hodlá příští týden nominovat ženu. Informovala o tom agentura Reuters. Trumpova náhrada za zesnulou liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou by mohla dát konzervativcům v devítičlenném tribunálu významnou převahu. Nominaci musí schválit Senát, kde nyní mají většinu Trumpovi republikáni.

"Příští týden představím kandidátku. Bude to žena," řekl Trump svým stoupencům ve Fayetteville v Severní Karolíně. "Myslím, že by to měla být žena, protože skutečně mám mnohem raději ženy než muže," dodal. Dříve Trump jako dvě možné kandidátky zmínil konzervativní soudkyně Amy Coneyovou Barrettovou a Barbaru Lagoaovou.

Ginsburgová v pátek ve věku 87 let podlehla rakovině. Soudkyní Nejvyššího soudu byla přes 27 let. Trump, který chce obhájit mandát v prezidentských volbách plánovaných na 3. listopad, nyní vidí šanci, jak převážit poměr sil v devítimístném orgánu ve prospěch konzervativců z dosavadních pěti ku čtyřem na šest ku třem, domnívá se Reuters. Kandidáta či kandidátku nominovaného prezidentem musí potvrdit Senát, kde republikáni mají většinu 53 ku 47.

Šéf senátních republikánů Mitch McConnell se už v pátek zavázal, že prosadí hlasování o nástupkyni Ginsburgové, pokud prezident navrhne svého kandidáta.

Ne všichni republikáni ale snahu prezidenta místo po Ginsburgové obsadit co nejdříve vítají. Senátorka za stát Maine Susan Collinsová v sobotu uvedla, že nominaci by měl učinit vítěz listopadových voleb. Zdůraznila přitom, že mandát soudců Nejvyššího soudu je doživotní.

Ve stejném smyslu se dnes vyjádřila rovněž republikánská senátorka za Aljašku Lisa Murkowskiová. "Nepodpořila jsem hlasování o nominaci osm měsíců přes volbami v roce 2016, kdy se zaplňovalo místo uvolněné po smrti soudce (Antonina) Scalii. Nyní jsme ještě blíže k volbám v roce 2020 - zbývají méně než dva měsíce - a jsem toho názoru, že by měla platit stejná kritéria," poznamenala senátorka podle zpravodajského serveru Axios.

Stejnou argumentaci přitom využívají opoziční demokraté, podle nichž republikáni v roce 2016 po smrti Scalii stanovili precedent, když nechtěli jmenovat tehdejšího nominanta prezidenta Baracka Obamy s odůvodněním, že je příliš blízko do voleb. Scalia přitom zemřel v únoru.

Kandidátku na soudkyni Nejvyššího soudu musí schválit nadpoloviční většina senátorů, proti úmyslu Trumpa a McConnella postupovat co nejrychleji by se tak museli postavit čtyři republikánští členové horní komory. Trumpovi loajální viceprezident Mike Pence má totiž pravomoc udělit rozhodující hlas v případě vyrovnaného hlasování.

Ke kritice počínání republikánů se dnes připojil i někdejší demokratický prezident Bill Clinton, který Ginsburgovou na post soudkyně Nejvyššího soudu v roce 1993 nominoval. "No, samozřejmě, že je to na pohled pokrytecké rozhodnutí, že ano? Podívejte, Mitch McConnell nedopřál Obamově nominantovi Merricku Garlandovi slyšení deset měsíců před volbami. To způsobilo, že jsme dlouhý čas měli v tribunálu jen osm soudců," řekl Clinton v televizi CNN.