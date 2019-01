Washington - Americký prezident Donald Trump dnes oznámil uvolnění financí pro vládní úřady po dobu tří týdnů. V projevu z Bílého domu prohlásil, že chce umožnit vyplacení zadržovaných mezd a zajistit normální chod úřadů vážně narušený rozpočtovou krizí. Prezident očekává, že bude následovat debata o zdi na hranici s Mexikem, kterou voličům slíbil před svým nástupem do Bílého domu. V opačném případě prý sáhne k "mimořádným krokům".

Dočasným uvolněním vládních financí prezident de facto ustoupil opozičním demokratům, kteří diskusi o posílení ostrahy hranic podmiňovali otevřením vládních účtů nejméně do 8. února. Trump, stejně jako vedení republikánů v Kongresu, takovou variantu dosud odmítal. Navrhoval opačný postup, tedy nejprve schválení peněz na stavbu hraniční zdi, a poté obnovení finančních toků.

Trump dnes pohrozil, že pokud do 15. února nebude na stole dohoda o hraniční zdi nebo ocelovém plotu, využije svých pravomocí k mimořádným opatřením, tedy pravděpodobně k vyhlášení stavu nouze. Ten by mu umožňoval čerpat finance z vládních fondů bez souhlasu Kongresu.

Z Trumpova rozhodnutí vyplývá, že vládní úřady by v příštích dnech měly dostat zadržované peníze ze státní pokladny a měly by obnovit řádný chod dosud ochromený krizí. Další postup je podle agentury AP předmětem jednání demokratických a republikánských poslanců, které začalo už ve čtvrtek večer.

Velkou většinu dnešního projevu Trump věnoval obhajobě svého návrhu na posílení hranice s Mexikem. Doufá, že jakékoli budoucí řešení bude obsahovat rozhodnutí o stavbě "hraniční zdi, bariéry či plotu, nazvěte to, jak chcete". Zdi po celém světě podle prezidenta "fungují na 99,9 procenta, kamkoli se podíváte". Naznačil nicméně, že je přístupný návrhům demokratů, kteří místo "středověké" zděné bariéry navrhují "chytrou zeď" využívající drony, čidla, senzory a elektronická zařízení.

Rozpočtový pat, který se už v novodobé historii USA několikrát opakoval, bude pravděpodobně zastaven po rekordních 35 dnech. Podle listu The Washington Post byl hlavním popudem k ústupkům Bílého domu alarmující stav na amerických letištích, která dnes hlásila výpadky, zdržení příletů i odletů a dlouhé odbavovací fronty.

O zákonu, který by dočasné financování vlády do 15. února stanovil, by Kongres podle neoficiálních informací mohl hlasovat ještě dnes. Demokraté podle listu The Washington Post pro zákon prý zvednou ruku pod podmínkou, že bude "čistý", tedy bez Trumpem požadované sumy 5,7 miliardy dolarů (bezmála 130 miliard korun) na stavbu hraniční zdi.