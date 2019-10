Trump ohlásil brzké uvalení sankcí na Turecko za Sýrii

Washington - Americký prezident Donald Trump brzy nařídí uvalit sankce na turecké vládní představitele a další osoby zodpovědné za destabilizační akce na severovýchodě Sýrie. Trump to dnes oznámil na twitteru s tím, že Spojené státy rovněž opět uvalí až 50procentní clo na dovoz turecké ocele a okamžitě zastaví jednání s Ankarou o obchodní dohodě. Američtí vojáci, kteří se kvůli turecké ofenzivě stahují ze severovýchodu Sýrie, podle Trumpa zůstanou v regionu, aby zabránili možnému návratu teroristického hnutí Islámský stát.

"Brzy vydám exekutivní příkaz, kterým schválím uvalení sankcí na současné a bývalé představitele turecké vlády a na jakékoli osoby podílející se na tureckých destabilizačních akcích na severovýchodě Sýrie," uvedl Trump v prohlášení zveřejněném na twitteru.

"Stejně tak budou zvýšeny cla na ocel zpět na až 50 procent, což je úroveň před květnovým snížením. Spojené státy také okamžitě zastaví jednání o obchodní dohodě s Tureckem v objemu 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun), které vede ministerstvo obchodu," dodal Trump.

V neděli americký ministr obrany Mark Esper uvedl, že na základě Trumpova rozkazu se ze severu Sýrie stahují vojáci USA, aby se neocitli v místech bojů. Stahování podle Espera neznamená, že zhruba tisícovka amerických vojáků v Sýrii zemi opustí. Neupřesnil ale, kolika vojáků z této tisícovky se evakuace týká, dodal však, že to bude většina.

Dnes Trump v prohlášení oznámil, že stahující se američtí vojáci zůstanou v regionu, aby situaci monitorovali a zabránili opětovného růstu moci teroristických sil. Menší kontingent amerických vojáků pak zůstane na jihu Sýrie na základně Tanf blízko hranic s Irákem a Jordánskem, kde budou pokračovat v likvidaci zbytků Islámského státu.

Turecko před týdnem ve středu zahájilo proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí. Kurdské ozbrojené síly přitom několik posledních let bojovaly společně s USA proti Islámskému státu a ztratily přitom kolem 11.000 bojovníků.

Západ postup Turecka odsoudil, to ale operaci hájí s tím, že cílem je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje kurdské milice YPG. Ankara chce na tomto území vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část z 3,6 milionu syrských uprchlíků.