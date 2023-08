Trump odmítl u soudu všechna nová obvinění

Washington - Donald Trump dnes u washingtonského soudu odmítl všechna nová obvinění z trestných činů, kterých se podle prokuratury dopustil po volbách prohraných v roce 2020, píší americká média. Úvodu exprezidentova třetího probíhajícího trestního řízení předsedala soudkyně Moxila Upadhyayaová, která však hlavní líčení nepovede. Bývalého šéfa Bílého domu seznámila s jeho právy, obviněními i s maximálními tresty, které mu hrozí v případě usvědčení. Ve čtyřech bodech obžaloby je to pět, dvakrát dvacet a deset let vězení.

Trump, v modrém obleku s bílou košilí a červenou kravatou, seděl po boku svých obhájců Todda Blanche a Johna Lauroa. V soudní síni byl také zvláštní vyšetřovatel John Smith, jehož tým obvinění sestavil. Přibližně po hodině exprezident soudní budovu opustil.

Kromě přísných bezpečnostních opatření a faktu, že Trump je historicky prvním trestně stíhaným americkým prezidentem, bylo asi půlhodinové slyšení poměrně rutinní. Soudkyně po domluvě s prokuraturou a Trumpovým týmem stanovila datum hlavního líčení na 28. srpna v deset hodin ráno místního času. Vzhledem k tomu, že Trump je trestně stíhaný ještě ve dvou dalších případech, lze předpokládat, že mu jeho povinná přítomnost u soudních slyšení bude kolidovat s plány jeho volební kampaně. Konkrétně 28. srpen je pět dní po první předvolební debatě republikánských prezidentských primárek.

Upadhyayaová před ukončením úvodního slyšení Trumpa varovala před porušením stanovených podmínek propuštění bez vzetí do vazby a před pácháním trestné činnosti. V takovém případě by na Trumpa mohl být vydán zatykač a hrozilo by mu také obvinění z pohrdání soudem, píše list The New York Times (NYT).

Před soudní budovou se shromáždil dav několika stovek lidí - mezi nimi Trumpovi stoupenci i odpůrci, policie ale neohlásila žádné incidenty. Velkou část vyhrazeného prostoru zabíraly televizní vysílací vozy a pod zataženou oblohou vlálo několik vlajek se slogany Trumpovy kampaně. Na televizních záběrech byli vidět hlídkující ozbrojení policisté a jen částečně přerušená automobilová doprava. Na hlavní silnici Pennsylvania Avenue vedoucí od Bílého domu kolem soudu směrem ke Kapitolu jezdily i turistické autobusy s otevřenou střechou.

Více než Trumpových podporovatelů nebo odpůrců bylo před soudem turistů, kteří náhodou dostali příležitost být svědky historického okamžiku, popisuje NYT. Mezi lidmi čekajícími ve frontě na místo v soudní síni byl 16letý Sam Arreaza s matkou, který řekl agentuře Reuters, že dnešek je podle něj významný pro historii americké demokracie: "Je to smutný den, ale také den, kdy začíná spravedlnost."

Pozitivně nejnovější vývoj vnímá také 54letý Dion Cini, který je naopak Trumpovým podporovatelem. "Dobrou zprávou je, že Trumpovi dnes nejspíš přibyde dalších pět procentních bodů v předvolebních průzkumech," myslí si Cini.

Sám Trump o svém třetím obvinění za poslední čtyři měsíce hovoří jako o politickém procesu, který má za cíl překazit mu cestu do Bílého domu v roce 2024. Že je americký systém spravedlnosti zkorumpovaný dnes krátce po Trumpově příjezdu k soudu naznačovala i jeho mluvčí Alina Habbaová. Například stanice ABC News nicméně celý její proslov neodvysílala, pouze jeho malou část, ve které začala mluvit o synovi prezidenta Joea Bidena; Hunter Biden u soudů čelí mimo jiné obvinění z daňových přestupků.

Krátce před Trupovým příjezdem do soudní síně zveřejnila agentura Reuters svoji sondáž, podle které by Trumpovi svůj hlas určitě dalo v nadcházejících prezidentských volbách 35 procent republikánů, pokud by byl usvědčen ze zločinu, a jen 28 procent, pokud by si "aktuálně odpykával trest ve vězení". Až 20 procent respondentů nicméně uvedlo, že zatím nejsou rozhodnutí.

